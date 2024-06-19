31ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥¡¢ÆÍÁ³¤ÎàÈ±¥Ð¥Ã¥µ¥êá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·!! ¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤Î⁉¡×¡Ö¤À¤ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤â¿¿Áê¤Ï¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ(31)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à¤Ð¤Ã¤µ¤êá¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥¿¡¼¥¿30¼þÇ¯¡¡inµþÅÔ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ»ç¿§¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë»æÉ÷Á¥ÊÁ¤Î¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¡£¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Ð¤Ã¤µ¤ê¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾åÉÊ¤Ç²í¤ä¤«¤ÊÏÂÁõÊ¸²½¤È¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÍÎÁõÊ¸²½¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¤È¤Î¸òÎ®¡¦Í»¹ç¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢µÈ²¬¤Ï¡ÖÈ±ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¡©¡ª¤È¿§¤ó¤ÊÊý¤«¤éÏ¢ÍíÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¥¦¥£¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¤¬¹ª¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈ²¬¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤Î⁉¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ½é¤À¤ì¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖÌ´Æó¤Î³¨¤ÎÃæ¤Î¤Ò¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥ê¥¢¥ëÃÝµ×Ì´Æó¤ÎÀ¤³¦´¶¡×¡Ö°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£