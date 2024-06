【REPORT】CNBLUE×UVERworld、対バン公演が実現！国境を超えて音楽で一つに…リスペクト溢れるステージに熱狂

UVERworldとCNBLUE、日本と韓国を代表する2組のロックバンドが、日韓で対バンライブ「UVERworld & CNBLUE SUMMER LIVE IN JAPAN and KOREA 〜UNLIMITED CHALLENGE〜」を開催。UVERworldにとっては初の韓国公演、CNBLUEにとっては初の対バン形式ライブとなるが、その初戦となるぴあアリーナMMでの日本公演が、6月15日に行われた。

約1時間の持ち時間。両バンドともに、これまで交わることのなかったファンのためもあってか、入門編ともいえるライブテッパン曲がセットリストに並んだ。「初めて会った時に、驚くほど共通点が多くて意気投合した」というUVERworldのタクヤ∞とCNBLUEのジョン・ヨンファ。ともにバンドの楽曲も手掛けるフロントマン同士の交流がきっかけで、今回の対バンが決まった。ライブタイトル「UNLIMITED CHALLENGE=無限の挑戦」には、ジョン・ヨンファのMCにもあったように、UVERworldのタクヤ∞とCNBLUEのジョン・ヨンファの一番大きな共通点は“ずっと夢を持ち続け挑戦すること”や、“デビューから今まで絶えず挑戦を繰り返してきた両者が手を組み、また一つ新しいことに挑戦しよう”という強い意志が込められている。ライブの先攻は、CNBLUE。「ヨコハマー!」というジョン・ヨンファの絶叫とともに、「Between us」で幕を開けると、客席は1曲目から総立ちに。「I'm Sorry」では右手を上下させるジョン・ヨンファの通称“モラゴダンス”を会場中が一斉に真似ていたが、客席にBOICE(CNBLUEのファン)とcrew(UVERworldのファン)の垣根は見えない。会場中がCNBLUEとシンクロした一体感の中に、ジョン・ヨンファのシャウトがひと際映えた。日本では日本語の曲で、韓国と日本以外の海外では韓国語の曲で活動しているCNBLUE。冒頭は韓国での代表曲を固め、中盤には日本の楽曲を持ってきた。日本メジャーデビュー曲「In My Head」から、ヘヴィーでロックな曲を3連発したかと思えば、サビに振付けのある「SHAKE」を持ってくると、crewもBOICEを見ながら一緒にダンス。その姿を見たジョン・ヨンファが「チェミッタ!(韓国語で『楽しい』)」と称賛すると、会場も一斉に「チェミッタ!」と返した。ロックな曲からみんなと一緒に踊れる曲まで、常にライブ会場で観客と一緒に盛り上がれることを考えて曲を作っているという、ジョン・ヨンファの曲作りへの思いも伝わる選曲となっていた。ジョン・ヨンファがキーボードを弾く「Can't Stop」からのラストスパートは、「Radio」で熱量が最高潮に。「YOU'RE SO FINE」では歌詞に合わせてジョン・ヨンファが可愛らしいジェスチャーを見せると、最後にオフマイクで会場とのコール&レスポンスを楽しんで、多幸感に溢れたエンディングを迎えた。MCでは、「僕たちが対バンをするのは、初めて。サマソニやROCK IN JAPANなどフェスや事務所のファミリーコンサートでほかのアーティストのライブを見る機会はありましたが、初の対バンは準備からドキドキしていました。次は夏フェスで一緒に出たい」というベースのイ・ジョンシン。「日本メジャーデビュー直前に、リンキン・パークのオープニングアクトをさせてもらいましたが、そのときのように今日が楽しみでした。日韓のバンドが一緒にライブを作れるのは、バンドマンだからできる楽しさ」と、ドラムのカン・ミンヒョクはライブへの期待の大きさを伝えた。ジョン・ヨンファは「去年タクヤ∞さんと初めて一緒に食事に行ったとき、2人ともグルテンフリーのメニューを頼んだところから始まって、プライベートの車も仕事用の車も同じと、似ているところが多くてびっくりしました。でも一番似ているのは、ライブが大好きということ。そしてずっと夢を持ち続け、チャレンジし続けているところ。CNBLUEの夢は、東京ドームです!」と語ったが、この日のジョン・ヨンファのトークは、タクヤ∞の話ばかりで、その尊敬ぶりが伺えた。