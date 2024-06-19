Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¥¤¥®¥ê¥¹Ë¬ÌäÁ°¤Ë²ñ¸«¡Ö¥Æ¥à¥º¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¡×Î±³Ø»þÂå¤Î»×¤¤½Ð¤â¡¡ºÇ½ªÆü¤ËÊì¹»¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØË¬Ìä
6·î22Æü¤«¤é¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡¢19Æü¸á¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤Þ¤ì¡¢Ë¬Ìä¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¹ñÉÐ¤È¤·¤Æ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Ë¬Ìä¡¡5Ç¯±Û¤·¤Ç¼Â¸½
¡Ö¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ²í»Ò¤È¤È¤â¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´Ö¡¢¤´¾·ÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÊÅ²¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
ÊÅ²¼¤Î¥¤¥®¥ê¥¹Ë¬Ìä¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¹ñÁò°ÊÍè¤Ç¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÅ·¹Ä¤ÎË¬Ìä¤Ï1998Ç¯¤Î¾å¹Ä¤µ¤Þ°ÊÍè26Ç¯¤Ö¤ê¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢Åö½é¤Ï2020Ç¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢5Ç¯±Û¤·¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ñ¹ñ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÎ±³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎË¬Ìä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²í»Ò¤â±Ñ¹ñ¤è¤ê¤´¾·ÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç²á¤´¤·¤¿2Ç¯´Ö¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éº£²ó¤ÎË¬Ìä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æü±Ñ¤Î¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¿Æü±Ñ´Ö¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢°¦»Ò¤â¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¥¤¡¼¥È¥ó¹»¤ËÃ»´üÎ±³Ø¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò²û¤«¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÂÚºßÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¡¢¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ä¥¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤ÎÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Æ¥à¥º¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¡×
ºÇ½ªÆü¤ËË¬Ìä¤¹¤ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤È¤â¤ËÎ±³Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¤ËÂÚºß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ58Ç¯6·î¤«¤é60Ç¯10·î¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç2Ç¯4¥«·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÎ±³Ø¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¸¦µæÏÀÊ¸¤òÆÉ¤ßÄ¾¤¹¤È¡¢¥Æ¥à¥º¤È¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤È¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥à¥º´Ø·¸¤Î»ñÎÁ½¸¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿¤³¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¤´»ØÆ³¤ä¤´¶¨ÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢¸¦µæ¤ÇÈè¤ì¤¿»ä¤òÌþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Æ¥à¥º¤Î´Ë¤ä¤«¤ÊÎ®¤ì¤È¼þ°Ï¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¡£¥Æ¥à¥º¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀî±è¤¤¤ò¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤¿Æü¡¹¤Ê¤É¡¢¿ô¤¨¾å¤²¤¿¤é¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢22Æü¤ËÀ¯ÉÜÀìÍÑµ¡¤Ç½ÐÈ¯¤·¡¢25Æü¤Ë¤Ï²¦¼¼¤ÎÅÁÅý¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤¿´¿·Þ¼°Åµ¤ä¹ñ²¦É×ºÊ¼çºÅ¤ÎÈÕ»Á²ñ¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢29Æü¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×6·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë