株式会社CELLORB(セルオーブ)が展開している、対戦格闘ゲームのライブ配信や大会の企画・運営を行う団体「TOPANGA(トパンガ)」。そんな「TOPANGA」が運営する、「ストリートファイター6」の長期リーグ戦「第5期 TOPANGA CHAMPIONSHIP(トパンガ チャンピオンシップ)」のオンライン本戦リーグが本日(2024年6月19日)19時より開幕。オンライン本戦リーグ DAY1「Aブロック」の戦いが繰り広げられる。

「第5期 TOPANGAチャンピオンシップ」

大会スケジュール

勝敗方式

本戦リーグ・Aブロックに出場する選手陣

ジャパニーズ弾ボーイ(ふ〜ど選手談)・ウメハラ選手の活躍に期待

YouTubeチャンネル登録者数3.8万人(2024年6月13日現在)の修行僧さん。「スト6」を愛し、マスターリーグの“最下層”という魔窟で死闘を繰り広げている

本戦リーグ・Bブロックに出場する選手陣

本戦リーグ・Cブロックに出場する選手陣

各試合は「オープン予選」(実施済)、「本戦リーグ」(6月19日〜7月5日(金)に実施)、「本戦ファイナル」(7月12日(金)〜14日(日)に実施)の順で開催される。本日(6月19日)から始まる「本戦リーグ」には、招待選手24名にこちらの予選通過選手3名をあわせた計27名が出場。9名ずつ3グループに分かれて総当り戦を行い、各グループの上位2名と、グループ3位同士の決定戦の勝者、計7名が本戦ファイナルへ進出。 そして7月12日からの「本戦ファイナル」では7名による総当たり戦を行い、優勝者を決定する流れとなる。■Aブロック出場選手DFM|板橋ザンギエフBEAST|ウメハラIBUSHIGIN|翔IBUSHIGIN|cosaSNB|藤村RB|ボンちゃんVL|もけSNB|ヤマグチFAV|りゅうきち■本日の対戦カード【Aブロック】【1】翔 vs ヤマグチ【2】りゅうきち vs 藤村【3】もけ vs cosa【4】ウメハラ vs 板ザン【5】ヤマグチ vs りゅうきち【6】翔 vs cosa【7】もけ vs 藤村【8】ボンちゃん vs 板ザン【9】cosa vs 藤村【10】もけ vs ヤマグチ【11】翔 vs りゅうきち【12】ウメハラ vs ボンちゃん<ファンダムプラスが注目する本日の対戦カード>・ウメハラ選手 vs 板橋ザンギエフ選手・ボンちゃん選手 vs 板橋ザンギエフ選手・ウメハラ選手 vs ボンちゃん選手奇しくも、数日前にスウェーデンで開催された「DreamHack Summer 2024」で見られたウメハラ VS 板ザン戦、ボンちゃん VS 板ザン戦が再現される。同大会ではともに板ザン選手が勝利してサウジアラビア行き(※)を決めている。リベンジマッチとなるウメハラ選手とボンちゃん選手が好調ザンギエフにどう挑むのか注目だ。(※)サウジアラビアで開催予定の「Esports World Cup 2024」【人気配信者・修行僧さんの見どころ】注目はウメハラさんです。参戦するだけでも興奮しますけど、豪鬼をどう仕上げてくるのか気になります。豪鬼が実装されてから間もないですが、このキャラがトップレベルの大会でどこまでやれるのか?という点にも着目したいです。あとザンギエフは、今回の調整で大幅な強化を受けて強キャラになったと噂されています。ザンギ職人の板橋ザンギエフ選手がリーグ戦をかき乱す所を見てみたいです!翔選手、りゅうきち選手、もけ選手とスト6の大会で結果を出した人も多いので、かなり見応えがありそうなブロックだと思います。■Bブロック出場選手CR|かずのこG8S / HB|カワノDFM|竹内ジョンBC|立川SS熊本|ひぐちBEAST|ふ〜どG8S|ぷげらVL|マゴVICTRIX|ももち■Cブロック出場選手G8S / RB|ガチくんA.M.G|こばやんFAV|sakoCR|シュートRC / ROHTO Z!|ときどCG|鶏めしエヴァ:e|ひかるSBI|ひびきVL|水派■本戦スケジュール・オンライン本戦リーグ6月19日(水)6月20日(木)6月21日(金)6月23日(日)6月24日(月)6月25日(火)7月3日(水)7月4日(木)7月5日(金)・オフライン本戦ファイナル7月12日(金)7月13日(土)7月14日(日)・賞金(オフラインFINALの最終結果)1位 200万円2位 100万円3位 50万円4位 25万円5位 12万円6位 8万円7位 5万円本戦リーグはYouTubeやTwitchで視聴できるので「推し」選手をみんなで応援しよう!