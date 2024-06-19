「頭文字 D」の“後継作” TVアニメ「MF ゴースト」1st Season、2024年7月1日(月)より TOKYO MX にて再放送決定！

「頭文字 D」の“後継作”であり、しげの秀一さん原作によるTVアニメ「MF ゴースト」1st Season が、TOKYO MXにて、2024年7月1日（月）より毎週月曜 23:00 から再放送されることが決定した。

本作は、2017年より「ヤングマガジン」（講談社）で連載中の漫画の映像化作品で、単行本の累計発行部数は 550 万部を突破。同じく「ヤングマガジン」にて 1995 年から 2013 年まで連載され“公道最速伝説”を描いた「頭文字 D」の近未来の世界観設定にて、実在する公道でのカーレースバトルを描いている。





2023年に放送された本作の続編「MF ゴースト」2nd Season が、2024年に放送されることが決定しており、その予習・復習として、今回の再放送をチェックしてみてはいかがだろうか。

【1st Season イントロダクション】

「頭文字 D」より未来、西暦 202X年。車の自動運転が普及した日本。そんな時代に、公道の自動車レースが開催されていた。世界中で人気を集めるレースの名は「MFG」。ポルシェ、フェラーリ、ランボルギーニなど最速を誇るマシンが次々に参戦していた。いっぽう、イギリスのレーシングスクールを卒業したドライバー、カナタ・リヴィントンは、ある目的を果たすため日本に帰国するのであった―。

【公道レース「MFG」に出場するのは“神 15”と呼ばれる凄腕ドライバー！】

片桐夏向（カナタ・リヴィントン） cv. 内田雄馬

「MF ゴースト」1st Season の「MFG」に出場する“神 15”と呼ばれるドライバーとその車両について改めて紹介しよう。

相葉 瞬 cv. 小野大輔

ミハイル・ベッケンバウアー cv. 神谷浩史

大石代吾 cv. 浪川大輔

赤羽海人 cv. 諏訪部順一

石神風神 cv. 安元洋貴

沢渡光輝 cv. 逢坂良太

八潮 翔 cv. 田邊幸輔

北原 望 cv. 芹澤 優

坂本雄大 cv. 櫻井トオル

大谷洋介 cv. 石川界人

ジャクソン・テイラー cv. 中村悠一

前園和宏 cv. 宮園拓夢

柳田拓也 cv. 坂田将吾

E（エミール）.ハンニネン cv. 三宅健太

その他、「MFG」出場選手以外にも、「頭文字 D」登場キャラクターを含め豪華キャスト陣が出演している。





西園寺 恋（cv. 佐倉綾音） / 緒方（cv. 畠中 祐） / 諸星瀬名（cv. 八代 拓） / 高橋啓介（cv. 関 智一） /上有史浩（cv. 細井 治） / 武内 樹（cv. 岩田光央） / 池谷浩一郎（cv. 矢尾一樹） / 健二（cv. 高木渉）/奥山広也（cv. 阪口周平） / 小柏カイ（cv. 神奈延年） / 田中洋⼆（cv. 光部 樹） / 京子（cv. 飯田友子）



【作品情報】

■TVアニメ「MF ゴースト」1st Season

TOKYO MX にて 2024年7月1日（月）より毎週月曜 23:00 より再放送開始





＜スタッフ＞

原作：しげの秀一（講談社「ヤングマガジン」連載）

監督：中 智仁 /シリーズ構成：山下憲一 / 脚本：山下憲一、稲荷明⽐古 / キャラクターデザイン：恩田尚之 /総作画監督：恩田尚之、坂本千代子、油井徹太郎 / 3D ディレクター：内田博基 / プロップデザイン：新谷真昼 /美術監督・設定：明石聖子(STUDIO uni) / 色彩設計：田中千春 / 撮影監督：林 幸司(Color&Smile) /編集：廣瀬清志(editz) / 音楽：土橋安騎夫 / 音響監督：三間雅文 / 音響効果：小山健⼆(SOUND BOX) /音響制作：テクノサウンド / アニメーション制作：FelixFilm / CG アニメーション制作：FelixFilm ／ directrain /製作：MF ゴースト製作委員会





オープニング・テーマ：芹澤 優 「JUNGLE FIRE feat. MOTSU」

エンディング・テーマ：Himika Akaneya 「Stereo Sunset (Prod. AmPm)」





■公式 WEB＆SNS

アニメ公式サイト： https://mfg-anime.com/

アニメ公式 X：https://x.com/mfg_anime



(C)しげの秀一・講談社／MF ゴースト製作委員会