IVE、ヨーロッパツアーが成功裏に終了！新しいセットリストでファンを魅了

IVEがデビュー後初めてのヨーロッパツアーを成功裏に終えた。所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントによると、彼女たちは初のワールドツアー「IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE'」の一環で、今月4日のパリにあるアコー・アリーナでの公演を皮切りに、バルセロナのパラウ・サン・ジョルディ、ベルリンのウーバー・アレーナ、アムステルダムのジッゴ・ドーム、ヨーロッパツアーの終着地であるロンドンのO2アリーナまで、5つの都市で単独コンサートを開催した。

リーダーのユジンは、STARSHIPエンターテインメントを通じて「デビュー後初めて訪問した国がたくさんあるが、多くの方々が歓迎してくださった。一緒に歌って、楽しんでくださったので、公演をしている間、とても感動したし、幸せだった。この幸せを守り、DIVE(IVEのファン)にとって誇らしい歌手になるため、より頑張って、努力しながら走っていく」とし「大切な思い出を作ってくださって、もう一度感謝する」と挨拶を残した。今回のヨーロッパツアーから、最近発表したニューアルバム「IVE SWITCH」の新しいセットリストと衣装などを追加し、今までに見せたステージとは異なる魅力を披露した。特に「I AM」「Blue blood」を皮切りに、「Blue Heart」「Accendio」など、セットリストが変化したステージは、ヨーロッパのファンの視線を集めた。また「Lips」「Off The Record」のステージで盛り上げた後、アリアナ・グランデの「7 Rings」、リチャード・サンダーソンの「Reality」、Little Mixの「Woman Like Me」、NIKIの「Every Summertime」など、新しい面を見せるカバー曲まで、豊富なステージを披露した繰り広げた。その後、「LOVE DIVE」「Baddie」「After LIKE」「HEYA」などのヒット曲を披露した後、覚めないファンの熱烈な声援に、アンコール曲として1st英語シングル「All Night」を披露した。IVEだけの世界観を表現し、新しく公開されたVCRなど、豊富なセットリストをこなし、“信頼して聴けるグループ”というタイトルを証明した。独特なパフォーマンスは、今回のツアーでより輝いた。彼女たちは安定したライブと強烈なパフォーマンスの調和で戦慄させ、公演会場を走り回り、爆発的なエネルギーをアピールし、グローバルファンを魅了。それだけでなく、様々なコンセプトのステージを通じて多彩な魅力を見せつけ、ファンと近くで交感しながら、レジェンド公演を完成させた。IVEは昨年10月から、ソウルを皮切りにアジア、北米、ヨーロッパ、南米など19ヶ国27の都市を回るワールドツアーを進行中だ。8月にアメリカ「Lollapalooza Chicago」、日本の「SUMMER SONIC 2024」など、グローバル音楽フェスティバルへの出演と、KSPO DOMEや東京ドームのアンコール公演などを追加開催し、グローバル活動に拍車をかける。最近、アメリカの経済専門誌「フォーブス」が選定した「アジアで最も影響力のある30歳以下の30人(FORBES 30 UNDER 30 ASIA 2024 LIST)」に、K-POPアーティストとして唯一名前をあげた彼女たちは、23日(以下、現地時間)メキシコシティのパラシオ・デ・ロス・デポルテス並びに、26日にサンパウロのエスパソユニメド、30日にサンティアゴのモビスター・アリーナなど、南米でワールドツアー「SHOW WHAT I HAVE」を続けていく。