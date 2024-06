ポケモンをモチーフにした京菓子 第四弾「七條甘春堂 ポケモン京菓子 夏」が6月29日(土)より数量限定で登場する。可愛くて夏らしいデザインが素敵なお菓子をご紹介しよう。慶応元年(1865年)から続く老舗京菓匠「七條甘春堂」のポケモンをモチーフにした京菓子 第四弾 ”ポケモン京菓子 夏” は、夏の行事とともに、そこから連想されるポケモンを京菓子で表現。爽やかな夏の季節を感じられる京菓子をお楽しみいただける。

「ポケモン上生菓子 夏(4個入り)」は上生菓子でゼニガメ・ジラーチ・カチコール・ドオーを表現。上生菓子は、和菓子の伝統に培われた技法を用いて、四季や和歌などさまざまな事柄を題材にして表現したお菓子のこと。七條甘春堂の上生菓子は、京都東山の水と上質な材料を使って、職人が一つ一つ手づくりしている。「ポケモン麩焼き 夏(3枚入り)」は麩焼き煎餅でリザードン・ピカチュウ・チリーン・ジラーチと夏の京の風景や行事を表現。もち米から一枚一枚焼きあげた、優しい口どけが魅力のせんべいに、職人が丁寧に手書きしたポケモンたちの絵柄を楽しんで。「ポケモン羊かん 夏」はひと目で涼をお届けしてくれる美しく爽やかなデザインがポイント。キラキラと輝く水面と水中にポッチャマとラブカスが泳ぐ姿を愛でながらいただこう。京都本店・北千住マルイ店・ジェイアール京都伊勢丹店・伏見大手筋店にて2024年6月29日(土)からお取り扱いされるほか、一部商品は6月17日(月)よりオンライン予約がスタートする。「ポケモン上生菓子 夏」については、京都本店・北千住マルイ店にて5日に分け、抽選販売にてご提供されるので注意しよう。(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.