BTOB プニエル、タイトル曲「MIoBI」MV公開…自然を背景にありのままの姿を披露

BTOBのプニエルが、秘められたボーカルの実力を披露した。彼は本日(19日)午後6時、各音楽配信サイトを通じて新しいデジタルシングル「story of my L:ife」を発売し、タイトル曲「MIoBI(Make It or Break It)」のミュージックビデオを公開した。彼がソロとして新曲を発表するのは、2021年に発売したデジタルシングル「Valentine」以来、約3年4ヶ月ぶりだ。今回のデジタルシングルには、タイトル曲「MIoBI(Make It or Break It)」と「Come Home」の2曲が収録されている。

タイトル曲は、過去に誰かとの深い関係を通じて与えられた自分だけの輝かしい時代を回想し、再びその時のエネルギーを感じたいという気持ちが込められた楽曲だ。ロックジャンルのダイナミックな雰囲気と、ラッパーの姿からは想像できない爽やかなボーカルが調和を成し、完成度の高い楽曲が誕生した。収録曲「Come Home」は、恋人の裏切りと嘘にこれ以上騙されないという男性のリアルな感情を率直に語る楽曲で、相手が戻ってくることを願う気持ちと、これ以上騙されたくないという思いからその時代に戻りたくないと考える複雑な感情を「家」という空間を通じて表現している。グループ活動でも楽曲の制作に参加し、実力を披露してきた彼は、今回の新譜でも作詞・作曲に参加し、彼ならではの音楽と深い話を盛り込んだ。