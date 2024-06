6月19日より開催

戦術を選んで★5選手1人確定!「戦術別SCOUT」

セガは、選手育成や補強などを通してサッカークラブ運営を行なっていくAndroid/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう!ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、スカウトから登場する選手が得意戦術「カウンター/中央突破/ポゼッション/サイドアタック」の4つに分かれる「戦術別SCOUT」を6月19日より開催した。

4戦術から選べる!「戦術別SCOUT」開催

開催期間:6月19日 ~ 7月10日 10時59分

「戦術別SCOUT」では各スカウトとも、該当の得意戦術を持つ★5選手のみが登場する。

特典付きスカウトは、1回10連3,000GBで引けるだけでなく、特別獲得枠に★5選手が必ず1人登場。登場する★5選手は「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の状態なので、獲得後、即戦力として編成に加えられる。

また、同スカウトは「通算ボーナス」付き。戦術ごとに通算150人目の選手を獲得すると、その戦術のスカウトにラインナップされている★5選手の中から1名を選んで獲得できる「交換チケット」が手に入る。

「アメリカ大陸」の虹アクセサリー登場!「WORLD TOUR SOUTH AMERICA」開催

開催期間:6月19日 ~ 7月3日 10時59分

期間中、難易度「ノーマル」の各試合に設定されている全ミッションコンプリートで「500GB(無償)」を、「ハード」の全ミッションコンプリートで「監督スカウトチケット」×3を、「ベリーハード」では「能力UP極秘練習」×1を獲得できる。

「アメリカ大陸」の虹アクセサリー登場!「WORLD TOUR SOUTH AMERICA」

また、難易度「ベリーハード」の各ステージでは、選手の能力をアップさせるアクセサリーを入手可能。最終ステージでは、虹アクセサリー「アメリカ大陸」が手に入る。今回は、過去に登場したワールドツアー限定の虹アクセサリー「砂塵」と「赤悪魔」も再登場する。

今回の「BOXスカウト」で獲得できる、得意戦術「ポゼッション」のイベント限定★4選手は、★6監督「ピレイラ」のフォーメーションコンボ対象選手となる。

「WORLD TOUR BOXスカウト」

開催期間:6月19日 ~ 7月10日 10時59分

ワールドツアーイベントで集めた「イベントチケット」で「BOXスカウト」を回すと、イベント限定★4選手や覚醒コーチ、移籍特訓チケットといったさまざまな報酬を獲得できる。

「ワールドツアー特別ミッション」

デイリーミッション開催期間:6月20日 4時 ~ 7月3日 3時59分

期間中1回限定ミッション開催期間:6月19日 ~ 7月3日 10時59分(初回達成時のみ)

期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションが開催される。「デイリーミッション」では、「GB(無償)」や「資金」などを1日1回もらうことができる。

また「期間中1回限定ミッション」では、「WORLD TOUR SOUTH AMERICA」で特定の試合数を達成するごとに、「能力UP極秘練習」などを獲得できる。

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.