【ニコニコ生放送(Re:仮)】6月19日18時 サービスリリース

ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」の新バージョン「ニコニコ生放送(Re:仮)」(読み方:りかり)を6月19日18時にサービスリリースした。本サービスではアカウント作成不要、無料で視聴が可能。

「ニコニコ生放送(Re:仮)」は、サービス停止中でもユーザーがリアルタイムで交流を楽しめるよう、「ニコニコ動画(Re:仮)」に続き、開発チームの有志によって3日間で構築された。

サービス負荷を考慮して、ライブ配信番組の視聴やコメント投稿といった必要最低限の機能を備えたバージョンとなり、初期リリースでは単一チャンネルからスタートする。現在YouTubeで配信中の「サイバー攻撃からのニコニコ復旧を見守る場所」を常設するほか、来週以降はボカロ、ゲーム、音楽、2.5次元、VTuber、声優、スポーツ、ニュース報道などのジャンルから過去に放送した公式番組を中心に配信予定。チャンネル数も順次増やしていく予定となっている。

ドワンゴは「『ニコニコ生放送(Re:仮)』は、サービスを縮小しての提供となりますが、これまで以上に ”みんなで一緒に見る” という共有体験をお楽しみいただける機会になればと考えています」とコメントしている。

(C) DWANGO Co., Ltd.