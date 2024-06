ZEROBASEONE、SHIBUYA109と初コラボ！3都市でポップアップストアもオープン

SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、及びSHIBUYA109阿倍野店の3施設にて、2024年7月1日(月)〜7月15日(月・祝)の期間、第5世代K-POPボーイズグループZEROBASEONEをキャンペーンモデルに起用した夏のセール「SHIBUYA109 × ZEROBASEONE SUMMER SALE」「MAGNET by SHIBUYA109 × ZEROBASEONE SUMMER SALE」が開催される。

ZEROBASEONEが商業施設とコラボレーションするのは、SHIBUYA109が日本初開催となる。セール期間中は、本キャンペーンのために撮り下ろされたキャンペーンビジュアルが各施設の館内外に掲出されるほか、SHIBUYA109でしか手に入らない限定商品を販売するPOP-UP STOREのオープン、メンバーのサイン入りチェキが当たる豪華プレゼント企画や、ZEROBASEONE仕様のスペシャルフォトスポットの設置、館内BGMジャックなど、さまざまな取り組みが行われる。

■キャンペーン概要

「SHIBUYA109 × ZEROBASEONE SUMMER SALE」

開催期間:2024年7月1日(月)〜7月15日(月・祝)

場所:SHIBUYA109渋谷店 / MAGNET by SHIBUYA109 / SHIBUYA109阿倍野店



<内容>

1.キャンペーンビジュアル提出 / オリジナルコメント動画の放映

2.「ZEROBASEONE POP-UP STORE 2024」オープン

3.プレゼントキャンペーン

4.スペシャルデコレーション・BGMジャック

5.セール日程



■ポップアップストア情報

「ZEROBASEONE POP-UP STORE 2024」

東京・大阪:7月1日(月)〜7月21日(日)

愛知:7月25日(木)〜7月29日(月)



POP-UP STORE特設ページ



〇場所

東京:SHIBUYA109渋谷店 8階 DISP!!!

大阪:SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!!(あべのキューズモール 2階)

愛知:後日公開



〇営業時間

東京・大阪:10:00〜21:00

愛知:後日公開



〇事前予約申込(抽選)期間

東京・大阪:6月20日(木)15:00〜6月23日(日)23:59

愛知:後日公開



〇当落発表日

東京・大阪:6月24日(月)〜順次

愛知:後日公開

※当落メールに遅れが生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。



〇追加予約申込(先着)

東京・大阪:6月26日(水)18:00〜受付開始

愛知:後日公開



〇予約期間

東京・大阪:7月1日(月)〜7月16日(火)



※下記日時に関しては、事前予約なしで入店いただけますが、混雑時予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。



7月2日(火)〜7月16日(火)各日程13:00以降、7月17日(水)〜7月21日(日)終日



愛知:7月25日(木)〜7月29日(月)



※下記日時に関しては、事前予約なしで入店いただけますが、混雑時予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。



7月26日(金)〜7月29日(月)各日程15:00以降



▼抽選応募ページ

・東京

・大阪

※愛知は後日公開となります。



★サイン入りチェキプレゼント

館内にて3,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方の中から抽選で、計19名様に「ZEROBASEONE」メンバーの直筆サイン入りチェキが当たるプレゼント企画を実施いたします。



ZEROBASEONE賞:メンバーが選べる直筆サイン入りソロチェキ 計9名様

SPECIAL賞:メンバー集合直筆サイン入りチェキ 計10名様



応募期間:7月1日(月)〜7月15日(月・祝)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店

応募方法:応募専用WEBページからレシート画像と必要事項を送信



★ポストカードプレゼント

館内にて1会計1,000円(税込)以上お買い物をしていただいた方を対象に、「SHIBUYA109 × ZEROBASEONE SUMMER SALE」のキャンペーンビジュアルを使用したオリジナルポストカード(全1種)を先着でプレゼントいたします。



配布期間:7月8日(月)〜7月15日(月・祝)

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109、SHIBUYA109阿倍野店



★「ZEROBASEONE POP-UP STORE 2024」限定サイン入りアイテムプレゼント

SHIBUYA109公式Xをフォロー&該当ポストをリポストしてご応募いただけるプレゼント企画。抽選で計8名様に、「ZEROBASEONE POP-UP STORE 2024」限定サイン入りアイテムをプレゼントいたします。



渋谷店 POP-UP 限定サイン入りアイテム 計4名様

阿倍野店 POP-UP 限定サイン入りアイテム 計4名様



応募期間:7月8日(月)〜7月15日(月・祝)



SHIBUYA109渋谷店公式X

SHIBUYA109阿倍野店公式X



※応募詳細はアカウントの該当ポストをご覧ください。



★SHIBUYA109公式LINEアカウントにてオリジナル待ち受け画像プレゼント

SHIBUYA109公式LINEにて、本キャンペーンビジュアルを使用したオリジナル待ち受け画像をプレゼントいたします。



配布期間:7月1日(月)〜7月15日(月・祝)

配布方法:SHIBUYA109公式LINEアカウントを登録



SHIBUYA109公式LINEアカウント



★スペシャルデコレーション・BGMジャック

1.スペシャルデコレーション

SHIBUYA109渋谷店館内にて、「ZEROBASEONE」仕様のスペシャルデコレーションやフォトスポット、本キャンペーンの開催を記念した「ZEROBASEONE」への応援メッセージボードを展示いたします。

専用のメッセージカードに応援メッセージをご自由にお書きいただき、ぜひSNS等でシェアしてください。



※SHIBUYA109外観に7日間限定で掲出されるメンバービジュアルがスペシャルフォトスポットでもご覧いただけます。是非お近くでお楽しみ下さい。



設置期間:7月1日(月)〜7月15日(月・祝)



スペシャルフォトスポット設置場所:SHIBUYA109渋谷店 地下1階階段 踊り場スペース

応援メッセージボード設置場所:SHIBUYA109渋谷店 1階階段〜2階階段 踊り場スペース



2.館内BGM

期間中の館内BGMを「ZEROBASEONE」がジャックいたします。人気楽曲と、「ZEROBASEONE」メンバーオリジナルコメントを、お買い物やお食事をしながら、ぜひお楽しみください。



対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109

放送期間:7月1日(月)〜7月15日(月・祝)



※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■関連リンク

ZEROBASEONE日本公式サイト