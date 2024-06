有料DLC「クラシックモード 2：ドミニクズカース」配信開始！GSE『Bloodstained: Ritual of the Night』

GSEは、ゴシックホラー横スクロールアクションRPG『Bloodstained: Ritual of the Night』のベストプライス版を、2024年5月16日にNintendo Switch(TM)向けに販売中です。

GSE『Bloodstained: Ritual of the Night』

GSEは、ゴシックホラー横スクロールアクションRPG『Bloodstained: Ritual of the Night』のベストプライス版を、2024年5月16日にNintendo Switch(TM)向けに販売中!

2024年6月12日より配信開始となった、有料DLC「クラシックモード 2:ドミニクズカース」について発表しました。

「クラシックモード 2:ドミニクズカース」ローンチトレーラー:

グローバルパブリッシャーの505 Gamesと、デベロッパーのArtPlay, Inc.により配信中の、有料DLC「クラシックモード 2:ドミニクズカース」は、GSEが国内向けにパブリッシュしている『Bloodstained: Ritual of the Night』PlayStation(R)4パッケージ版およびNintendo Switch(TM)パッケージ版を持っている方はプレイ可能です。

本DLCは、前回リリースされたクラシックモードと同様に、レトロなゲームプレイが楽しめるほか、広大な新マップでの探索、さらにはゲーム本編が終わったところからのアナザーストーリーを盛り込み、まったく新しいレベルにこのノスタルジックな体験をもたらします!

*DLC「クラシックモード 2:ドミニクズカース」はゲーム本編をクリアしていなくても、すぐにプレイ可能です。

DLC「クラシックモード 2:ドミニクズカース」では新たなストーリー、新たな実績リスト、そして全く新しい冒険が『Bloodstained: Ritual of the Night』をさらに盛り上げます!

本作はミリアムに敗れ、死にゆくドミニクが悪魔の棲む奇妙な生と死の狭間「ナラク」へ堕とされるシーンから始まる。

再び生を取り戻し、ミリアムへ復讐するためには、最強の悪魔・バエルの力を奪わなければならない!旅の途中、ドミニクは自身を強化する能力やアイテムを手に入れ、その力を高めていく。

しかし、欠けていく月には要注意!月が姿を変えるとき、悪魔は凶暴になる…。

DLC「クラシックモード 2:ドミニクズカース」はGSEがパブリッシュするPS4パッケージ版およびSwitchパッケージ版に対応しており、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップで、1,430円で購入できます。

【ベストプライス版】

■タイトル :Bloodstained: Ritual of the Night

(ブラッドステインド:

リチュアル・オブ・ザ・ナイト)ベストプライス版

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2024年5月16日

■価格 :3,618円(税込3,980円)

■ジャンル :探索型アクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/イタリア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ロシア語/ポルトガル語(ブラジル)

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :ArtPlay

■グローバルパブリッシャー:505 Games

■CERO :C

■権利表記 :Developed by ArtPlay, Inc. Published by 505 Games S.p.A.

“505 Games” and the 505 Games logo are all trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. All rights reserved.

“ArtPlay, Inc.” and the ArtPlay logo are all trademarks of ArtPlay, Inc. All rights reserved.

“Bloodstained” is a trademark and/or registered trademark of ArtPlay, Inc.

【通常版】

■タイトル :Bloodstained: Ritual of the Night

(ブラッドステインド:リチュアル・オブ・ザ・ナイト)

■対応機種 :PlayStation(R)4

■発売日 :2019年10月24日

■価格 :5,480円(税込6,028円)

■ジャンル :探索型アクションRPG

■プレイ人数 :1人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/イタリア語/フランス語/ドイツ語/スペイン語/ロシア語/ポルトガル語(ブラジル)

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :ArtPlay

■グローバルパブリッシャー:505 Games

■CERO :C

■権利表記 :Developed by ArtPlay, Inc. Published by 505 Games, S.p.A. “505 Games”, “ArtPlay, Inc.” logos are the trademarks and/or registered trademarks of 505 Games S.p.A. and ArtPlay, Inc. All rights reserved.

