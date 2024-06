SixTONES¡Ê¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤äÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª

音楽活動に力を入れているSixTONESの楽曲はどれも魅力的なものばかりなんです!

今回は、そのなかでもSixTONES沼に足を突っ込んでいるそこのアナタに聴いてほしい3曲をご紹介します!

「音色」

SixTONESは今年で結成10年目。それを記念してSixTONESの結成日である5月1日に発売された曲がきょもの主演ドラマの主題歌でもある「音色」です。

「出会えただけで特別な毎日」「一人で生きられないわけでもないのにこの道選んでる 目に見えない絆や運命だとか信じざるを得ない今がある」などの歌詞からは、SixTONESの絆が感じられて感動してしまいますよね(泣)

Topic この歌詞、なんの曲かわかる?

「愛や恋超えて時代や老いも」「しわとしわあわせ幸せ作ろうぜ」「こっから始まんだ僕ら」など、SixTONES の今までの楽曲の歌詞が「音色」の所々には取り入れられているんです!

気になった方はぜひなんの曲の歌詞か探してみてください!

「こっから」

昨年、慎太郎くんが南海キャンディーズの山里さんを演じたドラマ『だか、情熱はある』の主題歌になったのが、SixTONESの10thシングル「こっから」です。

ラップのマイクリレーで「こっから」始めよう!という熱い気持ちを歌った曲。

MVはSixTONESの楽曲で初めて再生回数が1億回を突破しました!

More! 生歌がスゴい!

SixTONESはこの曲で2度目の「THE FIRST TAKE」に出演しました!ちなみに、事務所で最初に「THE FIRST TAKE」に出演したのはSixTONESなんですよ。

WHIP THAT

SixTONESの魅力のひとつがアイドルらしからぬ盛り上がりをみせるライブ!会場の全員が一体となって力いっぱいペンライトを振ったり、ジャンプをしたりしてまるでクラブのような雰囲気を楽しめます……!

そんなSixTONESのライブでは欠かせない存在となりつつある曲が「WHIP THAT」。今年の4月10日、5月29日、30日に東京ドームと京セラドームにて行われた、STARTO ENTERTAINMENT所属のグループが勢ぞろいしたライブ「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」でも披露され、他グループのファンもいる会場を沸かせたんだそう……!

More! ダンスにも注目して!

「WHIP THAT」の曲中のダンスパートでは、毎回ジェシーが即興ダンスを披露し、ほかのメンバーがそれをマネする、というパートがあるんです!ライブの公演ごとに違うダンスが見られてうれしいですね!