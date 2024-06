SEVENTEEN ジョンハン＆ウォヌの新ユニット、1stシングル「THIS MAN」オーディオブックを公開

魅惑的な2人の男のファンタジーを描いたSEVENTEENのジョンハン&ウォヌの1stシングル「THIS MAN」が、“聞く小説”として再誕生した。ジョンハン&ウォヌは18日午後11時、SEVENTEENの公式SNSとYouTubeチャンネルを通じて「THIS MAN」のオーディオブック「Full Story of THIS MAN read by JxW」を公開した。作家のチョ・イェウンが執筆した「THIS MAN」のシナリオを、ジョンハンとウォヌが朗読するコンテンツだ。

特にオーディオブックには、先立って公開された「THIS MAN」のタイトル曲「昨夜(Guitar by パク・ジュウォン)」のミュージックビデオに登場する主要オブジェと背景がもう一度登場し、好奇心を刺激する。白い布で覆われた都市と、ジョンハンが飲むスープ、ウォヌが飲むレモネードの意味が今回のコンテンツで明らかになる。ジョンハンとウォヌ独特の声色は、オーディオブックのもう一つの鑑賞ポイントだ。夢幻的なジョンハンの声と深みのあるウォヌの低音が、2人の相反する魅力を感じさせる。「昨夜(Guitar by パク・ジュウォン)」とはまた異なる2人の声が、世界中から反響を呼んでいる。「THIS MAN」は、全世界の人々が夢を通じて1人の男を目撃するという内容の都市伝説にインスピレーションを受け、ジョンハン&ウォヌだけのオリジナルストーリーで再解釈した作品だ。今作は発売当日の17日にハーフミリオンセラーを達成し、「昨夜(Guitar by パク・ジュウォン)」はiTunesのワールドワイドソングチャート3位にランクインした。アルバムに対する好評も続いている。アメリカの音楽専門メディアRolling Stoneは17日(現地時間)、「『昨夜(Guitar by パク・ジュウォン)』ではエレクトロ・ポップと繊細なアコースティックギターの見事な調和が際立つ」と評価した。また、アメリカの有力メディアであるConsequence of Soundは、「『THIS MAN』は、人々が夢で見た男に関する都市伝説を年代記的に描いたアルバムだ」と紹介した。ジョンハン&ウォヌは20日、Mnet「M COUNTDOWN」に出演し、新曲のステージを披露する予定だ。