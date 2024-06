舞台『フルーツバスケット The Final』が2024年10月18日〜10月27日の期間で上演決定!! 公式HP1次先行抽選受付が開始された。『フルーツバスケット』(原作・⾼屋奈⽉)は、『花とゆめ』(⽩泉社)において、1998年から2006年まで連載された⼤⼈気少⼥漫画。全世界コミックスの累計発⾏部数は3000万部を突破。コミックスは全23巻、愛蔵版は全12巻刊⾏されており、連載が終了し、10年以上経った今でも多くのファンに愛され、⾼い⼈気を誇っている。2019年4⽉より新スタッフ&キャストにより全編アニメ化となり、⾜掛け3年に渡りテレビ東京ほかにて放送された。そして2022年2⽉にはTVシリーズ総集編に新作映像を加えた『フルーツバスケット−prelude−』が全国の劇場にて上映、同年3⽉に舞台『フルーツバスケット』、2023年10⽉に舞台『フルーツバスケット 2nd season』が上演された。

2022年3⽉に⾏われた舞台『フルーツバスケット』は、来場者数が約6000⼈以上を超え、2023年10⽉に第⼆弾となる舞台『フルーツバスケット 2nd season』に続き、物語の完結編となる舞台『フルーツバスケット The Final』の上演が、2024年10⽉18⽇(⾦)〜27⽇(⽇)にヒューリックホール東京にて決定!キャスト陣は、前作からの続投となる吉⽥綾乃クリスティー(乃⽊坂46)のほか、元宝塚歌劇団雪組男役スター・彩凪翔など総勢16名を⼀⻫公開。さらにThe Finalの上演の決定にあたりキャスト及び原作・⾼屋奈⽉よりコメントが到着している。また、今作のティザービジュアルとキャスト7名のソロビジュアル&ティザーPVも公開となった。唯⼀の家族である⺟親を亡くした本⽥透は、由緒正しい『草摩家』の敷地でテント暮らしをしていたことが縁で家主である草摩紫呉、同級⽣の草摩由希、草摩夾と⼀緒に住むことに。ところが、草摩家は何百年も前から代々⼗⼆⽀の呪いに縛られていた。透は呪いを解こうと奔⾛するも、解決の⽷⼝は全くつかめない。それどころか、草摩家の当主である草摩慊⼈が⼥性だったという最⼤の秘密を透は知ってしまうところから舞台『フルーツバスケット The Final』は始まる。公開されたティザーPVは、草摩家の当主である草摩慊⼈が⼥性だったという最⼤の秘密を知った透の「⼥の⼦……」と動揺する声が。ついに完結編となる舞台版『フルーツバスケット』をどうぞお楽しみに!(C)⾼屋奈⽉・⽩泉社/舞台「フルーツバスケット The Final」製作委員会2024【キャストコメント】■本⽥透役:吉⽥綾乃クリスティーお久しぶりです!ファイナルシーズンもまた皆さんにお会い出来ること本当に嬉しいです!当たり前では無いこのご縁に感謝してこの作品の愛おしい所を⽬⼀杯お届け出来るよう頑張ります!■草摩由希役:北川尚弥Finalと⾔う事で今まで積み重ねてきたモノの集⼤成を皆さんにお届け出来るよう最後まで⼤切に演じます。応援よろしくお願いします。■草摩夾役:橋本祥平草摩夾役を演じさせていただきます、橋本祥平です。 この⾔葉も今作で最後となりました。 舞台を最後まで⾒届けられる嬉しさと、寂しさ、⾊々な感情が渦巻く中でFinalという⾔葉の重みを感じます。 役を演じるというのは楽しいだけじゃなく、⾟い事もたくさん。 ⾃分じゃない⼈物の⼈⽣を歩んでる訳ですから。 夾として歩んだ今⽇までの期間、共に苦しみました。 今作は夾の幸せだけを願って爐△蠅とう瓩鯀曚辰董⼤切に演じさせていただきます。■草摩紫呉役:安⾥勇哉さぁさぁいよいよでございます。皆さんとお会い出来るのを楽しみにしていますね。■草摩潑春役:⽥村升吾フルーツバスケット The Finalという事で、今まで積み上げてきた潑春を⼤切に、草摩の呪いと向き合っていきたいと思います。■草摩依鈴役:志⽥⾳々The Finalにて初出演させていただけること嬉しく思います。依鈴ちゃんのキャラクター性はもちろん、今まで培われてきた作品の世界観に寄り添って演じたいと思います。わくわくしています!■草摩紅葉役:古賀瑠物語もファイナルを迎え、またこの世界に戻ってこれたことを嬉しく思います。更にパワーアップした「フルーツバスケット」の世界を!!そして⾒え隠れしていた紅葉くんの深い感情も含め、また新たに皆様へこの世界を感じていただけるよう⼤切に演じたいと思います。■⿂⾕ありさ役:南千紗登⼩学⽣の頃連載されていた時から読んでいた⼤好きな作品フルーツバスケット。Finalもうおちゃんとして出演させて頂ける事、また皆さんにお会いできる事をとても嬉しく光栄に思います。最後まで思いを込めてお届けします!あ、その時までには⾝⻑が180になっていますように……!劇場でお待ちしています。■花島咲役:中村裕⾹⾥いよいよfinal。寂しい気持ちもありますが、今まで過ごしてきた温かくて柔らかい⼤切な時間を胸に、最後まではなちゃんとして過ごし、⽣きていきたいと思います。■真鍋翔役:広井雄⼠ファイナルからの参加となります。ここまで紡いで来て下さった皆様の思いを胸に、精⼀杯臨みます! 宜しくお願いします!■倉伎真知役:堀内まり菜ついにFinalということで、真知ちゃんとしてまた出演させていただけること、とても光栄です!真知ちゃんに訪れる⼼の変化を、⼤切に演じたいと思います。劇場にてお待ちしております!■草摩楽羅役:関根優那ついにファイナル︕それぞれの物語が終わりを迎えます。また楽羅としてフルバの世界で⽣きられるのが嬉しいです。漫画やアニメで⾒た物語の続きを舞台で表現できるのが楽しみだし、⾒届けたい気持ちでいっぱいです。劇場でお待ちしております!■草摩杞紗役:鎌⽥英怜奈3年⽬となるファイナルにも杞紗ちゃんとして舞台に⽴てる事に、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。最後まで優しさと愛を込めて⼤切にお届けできるように頑張ります!■草摩燈路役:陣慶昭ついにフルーツバスケットファイナルシーズンと思うと寂しくなってしまいますが、今まで積み重ねてきた草摩燈路を⼤事にしつつ、燈路と⼀緒に成⻑できるよう、頑張りますので応援よろしくお願いします!■草摩紅野役:三好⼤貴苦しくて哀しくて愛おしくて……前作に込めた沢⼭の想いも全部抱きしめて。舞台フルバ、Final。劇場でお待ちしております。■草摩慊⼈役:彩凪翔前回に引き続き、慊⼈と向き合い演じられる事、とても嬉しく思います。慊⼈にとって⼀番⼤切なものや⼼に⼀番寄り添ってあげられるように頑張ります。■原作:⾼屋奈⽉先⽣原作の最終回は18年前に、アニメの最終回は3年前に、そして舞台フルーツバスケットもついに最終回がやってきます。舞台はすべてお任せしているので、観劇の際は新鮮さと感銘と新しいフルバ世界の輝きを浴びさせて頂いておりました。finalを迎えるのはさびしくもありますがそれ以上に、どんな形の舞台でゴールとなるのか楽しみです。最後までどうぞよろしくお願い致します。(C)⾼屋奈⽉・⽩泉社/舞台「フルーツバスケット The Final」製作委員会2024