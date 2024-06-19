¥¨¡¼¥¹¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡¢Éüµ¢¤Î¹õ¸å°¦¤é14¿Í¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¡¥Ñ¥êÁ°¾¥Àï¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡Âç²ñ20ÆüÃæ¹ñÀï¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½÷»Ò·è¾¡Âç²ñ¡Ê¥Ð¥ó¥³¥¯¡Ë¤ËÎ×¤à½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï20Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ¶å½£»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥ê¡¼¥°ºÇ½ª½µ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼ç¾¤Ç¥¨¡¼¥¹¤Î¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡ÊNEC¡Ë¡á·§ËÜ¸©ÂçÄÅÄ®½Ð¿È¡¢¹ÓÌÚºÌ²Ö¡Êµ×¸÷¡Ë¡áÊ¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô½Ð¿È¡¢ÅÏî´ºÌ¡ÊÆ±¡Ë¤é¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ºÇ½ª½µ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÀïÁ°¤Ë³°¤ì¤¿¹õ¸å°¦¡Êºë¶Ì¾åÈø¡Ë¤¬Éüµ¢¤·¤¿¡£
¢¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼
1¡¡´äºê¤³¤è¤ß¡¡S¡¡¡¡ºë¶Ì¾åÈø
2¡¡ÎÓ¡¡¡¡¶×Æà¡¡OH¡¡JT
3¡¡¸Å²ì¼ÓÍýÆá¡¡OH¡¡NEC
4¡¡ÀÐÀî¡¡¿¿Í¤¡¡OH¡¡¥Î¥Ð¥é
6¡¡´Ø¡¡ºÚ¡¹Ì¦¡¡S¡¡¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ
7¡¡ÅÏî´¡¡¡¡ºÌ¡¡MB¡¡µ×¸÷
8¡¡¾®ÅçËþºÚÈþ¡¡L¡¡¡¡NEC
10°æ¾å°¦Î¤º»¡¡OH¡¡É±Ï©
11»³ÅÄÆóÀé²Ú¡¡MB¡¡NEC
12Ê¡Î±¡¡·ÅÈþ¡¡L¡¡¡¡¥Ç¥ó¥½¡¼
15µÜÉô¡¡ÍõÍü¡¡MB¡¡É±Ï©
16¹õ¸å¡¡¡¡°¦¡¡OH¡¡ºë¶Ì¾åÈø
20¹ÓÌÚ¡¡ºÌ²Ö¡¡MB¡¡µ×¸÷
21ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡¡OH¡¡ÆüËÜ¶¨²ñ
¡ÚÃí¡Û¿ô»ú¤ÏÇØÈÖ¹æ¡£S¤¬¥»¥Ã¥¿¡¼¡¢OH¤¬¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¢MB¤¬¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¢L¤¬¥ê¥Ù¥í