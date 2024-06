グラミー賞の「年間最優秀レコード賞」を2年連続で獲得した史上最年少記録を持つビリー・アイリッシュ(22)が19日、5月にリリースした3rd『HIT ME HARD AND SOFT』のプロモーションのため、2022年8月に開催された日本単独公演以来、約2年ぶりとなる来日を果たした。成田空港に到着したビリーは、ビッグシルエットのバギースタイルというビリーらしい装いで現れ、ビリーを一目見届けようと、集まっていた250人のファンを喜ばせた。

さらにビリーは、「ハーイ!ビリーです。また日本に戻って来られて、とてもうれしいです。愛しています」と取材カメラにコメントし、写真撮影に快く応じたり、ハグや握手をしたりとファンとの交流を楽しんだ。あす20日にビリーは、『HIT ME HARD AND SOFT』期間限定ポップアップストアのオープン前日に行われるアメリカン・エキスプレスのカード会員(※他社発行のカード会員は対象外)から抽選で当選した合計50人を招待するトークイベントへの登壇が決定している。最新作『HIT ME HARD AND SOFT』は、2021年7月にリリースした2ndアルバム『Happier Than Ever』以来の作品となり、世界中で10億回以上のストリーミングを記録。25以上の国で1位を獲得したビリー史上最高傑作と名高いアルバムである。