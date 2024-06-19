横浜FMvs広島 スタメン発表
[6.19 J1第13節](ニッパツ)
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 16 加藤蓮
MF 18 水沼宏太
MF 28 山根陸
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 24 東俊希
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 16 志知孝明
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 5 松本大弥
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 17 エゼキエウ
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ
※19:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 ポープ・ウィリアム
DF 2 永戸勝也
DF 15 上島拓巳
DF 27 松原健
DF 39 渡邊泰基
MF 6 渡辺皓太
MF 8 喜田拓也
MF 20 天野純
FW 10 アンデルソン・ロペス
FW 11 ヤン・マテウス
FW 17 井上健太
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 5 エドゥアルド
DF 16 加藤蓮
MF 18 水沼宏太
FW 14 植中朝日
FW 23 宮市亮
監督
ハリー・キューウェル
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 15 中野就斗
DF 24 東俊希
DF 33 塩谷司
MF 11 満田誠
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 16 志知孝明
MF 51 加藤陸次樹
MF 77 大橋祐紀
FW 20 ピエロス・ソティリウ
控え
GK 22 川浪吾郎
MF 5 松本大弥
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 17 エゼキエウ
MF 18 柏好文
MF 32 越道草太
FW 9 ドウグラス・ヴィエイラ
監督
ミヒャエル・スキッベ