布袋寅泰が7月3日、ライブBlu-ray/DVD『GUITARHYTHM Vll TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』をリリースすることは既報のとおり。アルバム『GUITARHYTHM Vll』を携えて開催したツアー<GUITARHYTHM Vll TOUR>のファイナル、12月24日(日)の東京・国立代々木競技場 第一体育館公演を完全パッケージ化した同映像作品より、シングルカットされた 「Highway Star」「Horizon」「Andromeda(feat. アイナ・ジ・エンド)」のメドレー映像が公開された。

■ライブBlu-ray/DVD『GUITARHYTHM Vll TOUR FINAL “Never Gonna Stop!”』



2024年7月3日リリース予約:https://Hotei.lnk.to/g7tourfinalPR【Blu-ray / 初回生産限定Complete Edition(BD+2CD+Special Postcard)】TYXT-19035 8,200円+税・三方背BOX仕様・初回限定盤封入:GUITARHYTHMを彩るライブ・ヒストリーから選び抜いたライブ写真を7点集めた貴重なポストカードセット【Blu-ray / 通常盤】TYXT-10074 6,000円+税【DVD / 初回生産限定Complete Edition(DVD+2CD+Special Postcard)】TYBT-19041 7,200円+税・三方背BOX仕様・初回限定盤封入:GUITARHYTHMを彩るライブ・ヒストリーから選び抜いたライブ写真を7点集めた貴重なポストカードセット【DVD / 通常盤】TYBT-10088 5,000円+税▼BD/DVD収録内容AI RisingHighway StarMidnight SunIsolationDominoAndromeda(feat. アイナ・ジ・エンド)Middle Of The EndGive It To The Universe202XGUITAR LOVES YOUSLOW MOTIONMETROPOLISさよならアンディ・ウォーホルUPSIDE-DOWNDIVING WITH MY CARGLORIOUS DAYSMERRY-GO-ROUNDHorizonEternal SymphonyMystic 7バンビーナX'mas medley[Jingle Bells〜Jingle Bell Rock〜Happy Xmas (War Is Over)〜White Christmas]NO. NEW YORKBreak The ChainGUITARHYTHM▼LIVE CD【Disc1】AI RisingHighway StarMidnight SunIsolationDominoAndromeda (feat. アイナ・ジ・エンド)Middle Of The EndGive It To The Universe202XGUITAR LOVES YOUSLOW MOTIONMETROPOLIS▼LIVE CD【Disc2】さよならアンディ・ウォーホルUPSIDE-DOWNDIVING WITH MY CARGLORIOUS DAYSMERRY-GO-ROUNDHorizonEternal SymphonyMystic 7バンビーナX'mas medley[Jingle Bells〜Jingle Bell Rock〜Happy Xmas (War Is Over)〜White Christma]NO. NEW YORKBreak The ChainGUITARHYTHM●CDショップ別購入者特典・Amazon.co.jp:トートバッグ・楽天ブックス:スマホショルダー・HMV:箔押しステッカー・その他店舗 共通特典:A4クリアファイル※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります※ショップにより特典が付かない場合がございます※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします※特典絵柄は後日発表いたします●beat crazy会員限定特典(先着数量限定)GUITARHYTHM TOUR FINAL “Never Gonna Stop!” ライブパスレプリカ&オリジナルネックストラップ※購入方法はbeat crazy会員サイトをご確認ください※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします※特典絵柄は後日発表いたします