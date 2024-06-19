ΛrlequiΩが9月18日、ニューシングル「回る球体 幼気な子 救いはみえない」をリリースすることが発表となった。これに併せてティザー映像と最新ビジュアルが公開されている。

◆ΛrlequiΩ (アルルカン) 動画 / 画像

シングルリリースは、先ごろ開催されたDIAURAとΛrlequiΩのツーマンツアー＜THIS IS MY CULT.＞ファイナル公演で発表されたもの。ΛrlequiΩライブ終了後には会場にてティザー映像も公開された。リリースの詳細については後日改めてアナウンスされるとのことだ。

ΛrlequiΩは7月より、全国ワンマンツアー＜ΛrlequiΩ LIVE TOUR 2024「SEEDS」chapter.2＞を開催するほか、10月には11周年記念ライブ＜ΛrlequiΩ 11th Anniversary Live「声息」＞の実施が決定している。


■シングル「回る球体 幼気な子 救いはみえない」

2024年9月18日(水)リリース
※詳細は後日発表


■＜ΛrlequiΩ LIVE TOUR 2024「SEEDS」chapter.2＞

07月06日(土)　福岡・福岡LIVE HOUSE Queblick
07月07日(日)　山口・山口LIVE rise SHUNAN
07月09日(火)　兵庫・神戸 太陽と虎
07月27日(土)　東京・町田CLASSIX
07月28日(日)　千葉・千葉LOOK
08月03日(土)　茨城・水戸ライトハウス
08月04日(日)　埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3
08月10日(土)　長野・長野CLUB JUNK BOX
08月11日(日)　石川・金沢AZ
08月18日(日)　神奈川・F.A.D YOKOHAMA
08月24日(土)　栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2
08月25日(日)　埼玉・HEAVEN'S ROCK熊谷VJ-1
09月06日(金)　香川・高松DIME
09月08日(日)　京都・京都MUSE
09月14日(土)　岩手・盛岡Club Change WAVE
09月16日(月祝)　宮城・仙台ROCKATERIA
10月12日(土)　愛知・名古屋Electric Lady Land
10月14日(月祝)　大阪・大阪 Yogibo META VALLEY
arlequin-web.com/news/3731.html

■＜ΛrlequiΩ 11th Anniversary Live「声息」＞

10月26日(土)　東京・渋谷Spotify O-WEST
open17:00 / start17:30
arlequin-web.com/news/3825.html

関連リンク

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