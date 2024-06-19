ΛrlequiΩ、シングル「回る球体 幼気な子 救いはみえない」を9月リリース＋ティザー映像公開
ΛrlequiΩが9月18日、ニューシングル「回る球体 幼気な子 救いはみえない」をリリースすることが発表となった。これに併せてティザー映像と最新ビジュアルが公開されている。
◆ΛrlequiΩ (アルルカン) 動画 / 画像
シングルリリースは、先ごろ開催されたDIAURAとΛrlequiΩのツーマンツアー＜THIS IS MY CULT.＞ファイナル公演で発表されたもの。ΛrlequiΩライブ終了後には会場にてティザー映像も公開された。リリースの詳細については後日改めてアナウンスされるとのことだ。
■シングル「回る球体 幼気な子 救いはみえない」
※詳細は後日発表
■＜ΛrlequiΩ LIVE TOUR 2024「SEEDS」chapter.2＞
07月07日(日) 山口・山口LIVE rise SHUNAN
07月09日(火) 兵庫・神戸 太陽と虎
07月27日(土) 東京・町田CLASSIX
07月28日(日) 千葉・千葉LOOK
08月03日(土) 茨城・水戸ライトハウス
08月04日(日) 埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3
08月10日(土) 長野・長野CLUB JUNK BOX
08月11日(日) 石川・金沢AZ
08月18日(日) 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
08月24日(土) 栃木・HEAVEN'S ROCK宇都宮VJ-2
08月25日(日) 埼玉・HEAVEN'S ROCK熊谷VJ-1
09月06日(金) 香川・高松DIME
09月08日(日) 京都・京都MUSE
09月14日(土) 岩手・盛岡Club Change WAVE
09月16日(月祝) 宮城・仙台ROCKATERIA
10月12日(土) 愛知・名古屋Electric Lady Land
10月14日(月祝) 大阪・大阪 Yogibo META VALLEY
arlequin-web.com/news/3731.html
■＜ΛrlequiΩ 11th Anniversary Live「声息」＞
open17:00 / start17:30
arlequin-web.com/news/3825.html
関連リンク
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◆ΛrlequiΩ オフィシャルInstagram
◆ΛrlequiΩ オフィシャルFC「アバタモエクボ」