ウォーター×オイルのハイブリッド処方！コタ「コタクチュール ベース」

コタ「コタクチュール ベース」

●2024年8月20日(火)発売

コタは、贅沢な成分を惜しみなく配合したウォーター×オイルのハイブリッド処方が髪の芯までうるおいで満たし、理想のツヤ髪へと導く洗い流さないタイプのトリートメント「コタクチュール ベース」を発売!

美容室専売品のため、お取扱い美容室にて購入できます。

■製品内容

・コタクチュール ベース A-ライン

補修成分が髪の芯までうるおいで満たし、

やわらかでさらりとしたツヤ髪に仕上げます。

仕上がり感:さらりとまとまる

髪質:軟毛〜普通毛

コタクチュール ベース A-ライン

・コタクチュール ベース Y-ライン

補修成分が髪の芯までうるおいで満たし、やわらかでまとまりのあるツヤ髪に仕上げます。

仕上がり感:しっとりまとまる

髪質:普通毛〜硬毛

コタクチュール ベース Y-ライン

<容量・価格>

・コタクチュール ベース (A-ライン/Y-ライン)

80mL 5,940円(税込)

■新製品の配合成分

うるおいで満たし、ツヤ髪へと導く、ハイブリッド処方。

ウォーター層とオイル層の2層にすることで、毛髪内部と外部を同時に補修・保湿し、効果的に毛髪へアプローチ。

ウォーター層が主に毛髪内部を補修しながらうるおいで満たし、オイル層が毛髪外部にうるおいヴェールを形成することで、うるおいとツヤを持続させます。

ハイブリッド処方だからこそできるケアで、毛髪深部までうるおいで満たし、やわらかでツヤのある美しい髪へと導きます。

配合成分一覧

(1) 内部補修

・親水化マカデミアオイル

うるおい成分/ウォーター層配合

[PEG-16マカデミアグリセリズ]

皮脂の構成成分であるパルミトレイン酸を多く含む、マカデミアナッツの種子から抽出されたオイルを、サイエンスの力で親水化させた成分。

ダメージ部へ優先的に浸透し、毛髪内部で水分を抱え込みうるおいを保持します。

毛髪内部をうるおいで満たすことで、やわらかさを与えながら毛先の広がりを抑えツヤのある髪へと導きます。

親水化マカデミアオイル 作用の仕組み

・ナノ化ナチュラルケラミドロール

補修・うるおい成分/ウォーター層配合

[ダマスクバラカルス培養エキス、フムスエキス、ケラチン(羊毛)、ユズ果実エキス、ダイズステロール、ヒアルロン酸Na、水添ホスファチジルコリン]

コタオリジナルナノ化CMC一体化ユニット「ケラミドロール」の成分を、サスティナブルな植物由来に置き換えた、コタオリジナルナノ化リポソームCMC一体化ユニット「ナノ化ナチュラルケラミドロール」。

毛髪の補修成分を内包した、ナノ化リポソームカプセルが、毛髪深部まで成分を届け、しっかりと浸透します。

ナノ化ナチュラルケラミドロール 作用の仕組み

・オーガニックケラチンPPT

補修成分/ウォーター層配合

[加水分解ケラチン(羊毛)]

トレーサビリティを導入した環境に優しいオーガニック原料※を採用。

細部にわたり、毛髪のダメージを補修します。

※動物性であっても、サスティナブルという観点から動物を傷つけることなく得られ、トレーサビリティが導入されていればオーガニック認証を得ることができます。

(2) 外部補修

・ツインダメージセンサー

補修成分/ウォーター層・オイル層配合

[ココイルアルギニンエチルPCA、スルホコハク酸ジエチルヘキシルNa]

「ココイルアルギニンエチルPCA」と「スルホコハク酸ジエチルヘキシルNa」から成る「ツインダメージセンサー」が、ダメージ部に吸着。

キューティクルのダメージを集中的に補修し、ツヤのある髪に仕上がります。

ツインダメージセンサー 作用の仕組み

・アップルハーブビネガー

補修(収れん)成分/ウォーター層配合

[酢、ウルチカジオイカエキス、ゼニアオイ花エキス]

ポリフェノールを含むゼニアオイ花と、ビタミンを含むセイヨウイラクサ(ウルチカジオイカ)をアップルビネガーにつけ込み抽出した植物性エキス。

キューティクルを補修します。

・ツインラクトン

補修成分/オイル層配合

・メドウフォームラクトン[メドウフォーム-δ-ラクトン]

・エルカラクトン [γ-ドコサラクトン]

メドウフォーム油由来の「メドウフォームラクトン」とナタネ油由来の「エルカラクトン」から成る「ツインラクトン」が、ドライヤーなどの熱によって毛髪のケラチンと強固に結合。

毛髪表面を整え、キューティクル保護膜を形成し、心地よい質感をつくります。

・超高圧熟成サボテンオイル

うるおい成分/オイル層配合

[オプンチアフィクスインジカ種子油]

8tのウチワサボテンの種から1Lしか抽出できない希少オイル。

高圧処理で熟成させることで、なめらかでなじみのよいオイルとなり、毛髪を優しく包み込み、うるおいとツヤを持続させます。

■香り

“ドレッシーブーケの香り”

香り立つブルーローズを基調に、爽やかで澄み渡るピンクペッパーとライムをアクセントにした華やかで清々しいドレッシーブーケの香り。

