結束バンド - 月並みに輝け / THE FIRST TAKE

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第445回に、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」の結束バンドが2度目の出演。「劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく! Re:」のオープニング曲「月並みに輝け」を披露する。動画は今夜(6月19日)22時よりプレミア配信される。

同楽曲の作詞は、シンガーソングライターでアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」の数々の劇中歌も担当する樋口愛、作曲は、先日「THE FIRST TAKE」初登場で披露した「ギターと孤独と蒼い惑星」も担当している音羽-otoha-が務めている。

なお映画のオープニングテーマ「月並みに輝け」とエンディングテーマ「今、僕、アンダーグラウンドから」の新曲2曲と、Blu-ray特典だったサントラは各定額制音楽配信サービスにて配信も始まっている。