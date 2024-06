YouTubeに合わせて遊べる新感覚リズムゲーム！Code and DESIGN『Rumble Beats』

Code and DESIGNより2024年6月10日に最新のリズムゲーム『Rumble Beats』が登場です。

Code and DESIGN『Rumble Beats』

対応機種 : iOS/Android

リリース日 : 2024年6月10日

カテゴリ : ゲーム

ジャンル : リズムゲーム

価格 : 無料

Code and DESIGNより2024年6月10日に最新のリズムゲーム『Rumble Beats』が登場!

この革新的なゲームは、YouTube動画と連携することで、これまでにない音楽体験が提供されます。

YouTubeの埋め込み動画を使用してプレイできるというユニークな特徴を持ち、簡単操作で誰でも楽しめるカジュアルな音ゲーです。

【特徴】

<YouTube連携>

Rumble Beatsの最大の特徴は、好きなYouTube動画(埋め込み許可されているもの)を使ってプレイできます。

お気に入りのミュージックビデオやライブ映像を使って、自分だけのリズムゲームを楽しむことができます。

これにより、音楽の新しい楽しみ方が広がり、無限の可能性を体験できます。

<簡単操作>

直感的なタップ操作を採用しているため、初心者でもすぐに楽しむことができます。

難易度も自由に調整できるので、音ゲー初心者から上級者まで、自分のレベルに合ったチャレンジが可能です。

本格的な音ゲーに挫折した人でも、気軽に遊べるように設計されています。

<美しいビジュアル>

高品質なグラフィックスとエフェクトを採用し、視覚的にも楽しめるデザインとなっています。

鮮やかな色彩とダイナミックなエフェクトが、プレイ中の体験を一層豊かにします。

