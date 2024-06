ファミリーレストラン「ココス」にて、2024年6月27日より「今月のグルメ〜7・8月〜」を開催!

暑い夏にぴったりな冷やし麺とカレーが2品ずつ期間限定で提供されます☆

ココス「今月のグルメ〜2024年7・8月〜」

販売期間:2024年6月27日(木)〜8月下旬販売終了予定

販売店舗:ファミリーレストラン「ココス」506店舗(6月19日時点)

※天保山マーケットプレース店、空港店舗では実施されません

全国に展開するファミリーレストラン「ココス」にて「今月のグルメ〜7・8月〜」を開催!

「今月のグルメ〜7・8月〜」には、暑い夏にぴったりな冷やし麺と食べ応え抜群なカレーが2品ずつ登場します。

冷やし麺は、タイの北部・チェンマイで親しまれている“カオソーイ”を冷製にアレンジした「やみつき!冷製カオソーイ〜タイ風冷やし麺〜」と「夏野菜と蒸し鶏のごまだれ冷やし麺」の2種。

カレーは「デミチーズハンバーグ&夏野菜カレー」と「夏野菜とカリブチキンのスパイスカレー」の2種がそれぞれラインナップ。

クールな麺、ホットなカレーから、その日の気分に合わせたメニュー選びが楽しめます☆

やみつき!冷製カオソーイ〜タイ風冷やし麺〜

価格:1,188円(税込)

タイの北部・チェンマイで親しまれている“カオソーイ”を冷製にアレンジした「やみつき!冷製カオソーイ〜タイ風冷やし麺〜」

レモングラスの爽やかな風味が感じられるカレースープは、7種類のスパイスやココナッツミルク、ナンプラーが織りなす程よい辛味と酸味がやみつきになる味わいです。

パリパリの麺を崩し、ぷりっとした海老やフレッシュなトマト、赤玉ねぎ、パクチーとよく混ぜることも大切なポイント。

別添えのライムや卓上のレッドペッパーオイルをかけると、爽快感や辛さがプラスされ、味の変化が楽しめます。

お好みで「追加パクチー(税込み110円)」を足したり、本場チェンマイ流に、ドリンクバーのコーラとあわせたりするのもおすすめです!

夏野菜と蒸し鶏のごまだれ冷やし麺

価格:1,089円(税込)

濃厚なごまだれ冷やし麺に、色鮮やかな夏野菜(パプリカ・ししとう・ナス)としっとり柔らかな蒸し鶏をたっぷりのせた、食べ応え抜群の一皿。

夏野菜は素揚げし、ポン酢に漬けることであっさりとした味わいに仕上げられています。

香ばしくコクのあるごまだれが野菜や蒸し鶏によく絡み、食欲を増進。

お好みで半熟卵を崩し、まろやかな味わいへの変化を楽しむこともできます。

「夏野菜と蒸し鶏のごまだれ冷やし麺」にプラス429円(税込)で「選べる小丼」から「まぐろたたき小丼」

いくらのプチプチ感としらすの塩味で満足感が得られる「いくらしらす小丼」

大きめのサーモンの切り身がのった「サーモン小丼」とのセットも注文できます。

デミチーズハンバーグ&夏野菜カレー

価格:1,298円(税込)

チーズハンバーグと色鮮やかな夏野菜がトッピングされた欧風カレーを楽しめる、贅沢な一皿。

コクのある欧風カレーはハンバーグと相性抜群です。

濃厚なデミグラスソースが絡んだチーズハンバーグと欧風カレーにスプーンが止まらなくなること間違いなし!

中央に盛り付けた、鮮やかなピンク色が目を引く赤玉ねぎの“アチャール”は、レモンの風味をきかせたインド式のピクルス。

さっぱりとした後味は、カレーの味変にぴったりです。

夏野菜とカリブチキンのスパイスカレー

価格:1,188円(税込)

12種類のスパイスを使用したスパイシーでフルーティーな味わいのカレー。

ココス自慢のカリブチキン、夏野菜やナッツをトッピングし、食べ応え抜群に仕上げられています。

トマトの酸味とスパイスの爽やかな風味が特長のカレーは、暑い時期でも食欲をかき立てるさっぱりとした味わいです。

7種のスパイスで香ばしく焼き上げたカリブチキンが風味や辛味をさらにプラス。

ジューシーなカリブチキンや素揚げした夏野菜、ザクザクとしたナッツなど、様々な食感も楽しめる一皿です。

気分に合わせてチョイスできる夏にぴったりな冷やし麺と食べ応え抜群なカレー。

ココスの「今月のグルメ〜7・8月〜」は、2024年6月27日(木)より開催されます☆

爽やか風味のパスタや華やかな香りのガパオライス!ココス「2024夏のランチメニュー」 爽やか風味のパスタや華やかな香りのガパオライス!ココス「2024夏のランチメニュー」 続きを見る

爽やかな風味と甘さにこだわったレトロかわいい見た目のスイーツ!ココス「チョコミン党フェア2024」 爽やかな風味と甘さにこだわったレトロかわいい見た目のスイーツ!ココス「チョコミン党フェア2024」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 夏にぴったりな冷やし麺や食べ応え抜群なカレーなど全4種!ココス「今月のグルメ〜2024年7・8月〜」 appeared first on Dtimes.