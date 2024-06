ボッテガ・ヴェネタがキャリー・メイ・ウィームスによるフォトグラフィーシリーズを発表。新アンバサダーのエイサップ・ロッキーをフィーチャー

ボッテガ・ヴェネタは、クリエイティブ・ディレクターのマチュー・ブレイジーのオファーにより、エイサップ・ロッキーをフィーチャーしたキャリー・メイ・ウィームスによる新たなフォトグラフィーシリーズ”Portraits of Fatherhood”を発表しました。父の日に合わせて発表された6枚のビジュアルは、エイサップ・ロッキーが2人の幼い息子、リザとライオット・ローズと自宅でくつろぐ姿をとらえています。また、この”Portraits of Fatherhood”の発表に合わせ、エイサップ・ロッキーがボッテガ・ヴェネタの新たなブランド・アンバサダーに就任することも発表しました。

「ロッキーが子どもを持つアフリカ系アメリカ人男性として抱えている懸念は、私の心を深く揺さぶりました。歴史的にも、黒人の家族が真正面から表現される機会はほとんどありませんでした。何世紀にもわたり歪められてきたのです。この企画は、彼自身の経験だけでなく、それがより多くの人々の目にどう映るのかということを、ただ肯定的なだけではない真実味を持って表現するまたとない機会となりました。黒人男性に対するあらゆる非道な行為、特にその男性らしさゆえの残虐な行為を前にして、ロッキーが子どもたちに愛情を持って接する姿を見ることができます。彼を通してその真の姿を語ることができ、心が奮い立つような経験となりました」

「ウィームスの写真に出会ったのは学生時代で、その独創性、被写体との深いつながり、社会への影響力に深く感動しました。それ以来、彼女の作品のパワーと重要性をずっと心に留めてきました。彼女のレンズと視点をロッキーとのプロジェクトに取り込み、父性について、またそれが今日どのような意味を持つのかを探求してもらえたのは光栄なことです。この作品は、父親として、アーティストとしての存在を超えたひとりの男性としてのロッキーのリアルな姿を映し出しています。写真を目にした時、最初に心を打たれたのはこの親密な空気感でした。」

「私が属するカルチャーの中で、父であることや親であることの大切さを唱える人はあまりいないと思います。この家庭的でないイメージには、強い強制力があります。ラッパーと聞いてイメージするのは青年期、独身男性のライフスタイルです。エイサップ・ロッキーといえばプレイボーイ、ステージに下着を投げ込まれるアーティスト、というところでしょう。でもここにいるのは、ひとりの女性に一途な、家庭的な男性である自分です。パートナーとして、親として存在することが、今の私の人生を完成させているのです。」

Courtesy of BOTTEGA VENETA−キャリー・メイ・ウィームス−マチュー・ブレイジー柔らかなモノクロ写真には、エイサップ・ロッキーがリザ(2歳)とライオット・ローズ(10ヶ月)を抱いたり、触れ合う様子がとらえられています。ある写真には、ロッキーが次男を抱き上げ、額にキスする姿が写っています。また、ある写真ではおもちゃのピアノの前に並ぶ息子たちの傍らで、ロッキーがキーボードを弾いています。これらの写真には、ウィームスによるショートフィルムが添えられ、ロッキーが音楽を手掛けています。Courtesy of BOTTEGA VENETA家庭的な雰囲気をストレートにとらえ、フラッシュを焚かずありのままを映したこれらの作品は、ウィームスの代表作“Kitchen Table Series”や、アフリカ系アメリカ人の家族が直面する否定的なステレオタイプやメッセージに対する痛烈な反論を示した彼女初の個展“Family Pictures andStories”(1981-1982)を想起させます。Courtesy of BOTTEGA VENETAエイサップ・ロッキーにとって、このプロジェクトは個人的な進化を示すだけでなく、より広いコミュニティにおける重要な声明でもあります。−エイサップ・ロッキー主にロッキーと子どもたちとの交流をとらえながら、” Portraits of Fatherhood”は他の家族写真にも焦点をあてています。ロッキーが手にしている手作りの新聞は、家族の写真で構成されています。また、ひとり笑顔を見せるラッパーのポートレートの背後にも、額縁に入った家族写真が写りこんでいます。静物写真には、小さなおもちゃの車とウィームスが制作したオリジナルのレコードがとらえられており、ジャケットには子どもの頃のエイサップ・ロッキーと彼の父親が写っています。Courtesy of BOTTEGA VENETAロッキーにとってこのプロジェクトは、自身のリアルな日常を舞台とし、ブランドのプロダクトのその先に焦点をあてた、これまでにない取り組みとなりました。エイサップ・ロッキー「私にとって、このような取り組みは初めてです。父親としての自分の居場所、子供たちとのふれあいを偽りなく表現した、共同的で集団的なアート作品です。」と語っています。Courtesy of BOTTEGA VENETAお問い合わせ:ボッテガ・ヴェネタ ジャパンTEL:0120-60-1966https://www.bottegaveneta.com/