USJ×TVアニメ「チェンソーマン」の初コラボが決定、2024年秋より期間限定で

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)とTVアニメ「チェンソーマン」のコラボレーションが決定。2024年秋に期間限定で行われる。

USJ×TVアニメ「チェンソーマン」の初コラボ

藤本タツキによる同名の漫画作品を原作に、人気アニメスタジオ・MAPPA(マッパ)がアニメーション化したTVアニメ「チェンソーマン」。第二部を連載中の原作コミックスの累計発行部数が2,700万部を突破、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作が発表されるなど、絶大な人気を博している作品だ。

今回の初コラボレーションでは、USJならではのスケールとクオリティで作品世界を再現。相棒のポチタと契約し、悪魔の心臓を持つチェンソーマンとして蘇った主人公・デンジの活躍を描く「チェンソーマン」の世界に全身で没入できる、刺激的なアトラクションが展開されるという。

開催概要

USJ×TVアニメ「チェンソーマン」

開催時期:2024年秋



HARRY POTTER and all related characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

©藤本タツキ/集英社・MAPPA

