SHIBUYA109に【ZEROBASEONE】が登場！期間中は館内がゼベワン一色に♡

Check! ボードにメッセージを書いてZEROBASEONEを応援しよう♡

SHIBUYA109渋谷店 1階階段〜2階階段 踊り場スペースにて、本キャンペーンの開催を記念した応援メッセージボードが展示されます。

専用のメッセージカードに応援メッセージを書いて、ZEROBASEONEを応援してくださいね♡

設置期間:7月1日(月)〜7月15日(月・祝)

スペシャルフォトスポット設置場所:SHIBUYA109渋谷店 地下1階階段 踊り場スペース

応援メッセージボード設置場所:SHIBUYA109渋谷店 1階階段〜2階階段 踊り場スペース

※ペンなどの筆記用具は、メッセージボード横に設置しています。

※メッセージカードは各日なくなり次第終了となります。

Check! ZEROBASEONEのフォトスポットが出現!

SHIBUYA109渋谷店 地下1階階段 踊り場スペースにて、今回の撮り下ろしビジュアルと写真が撮れるフォトスポットが出現!

推しのメンバーとの2ショットを撮って、SNSで拡散しよう!

※SHIBUYA109外観に7日間限定で掲出されるメンバービジュアルがスペシャルフォトスポットでもご覧いただけます。ぜひお近くでお楽しみください。

Check! 館内BGMをZEROBASEONEがジャック!

期間中、館内のBGMがZEROBASEONEの人気楽曲とメンバーのオリジナルコメントに。

ショッピングや食事をしながら、ZEROBASEONE一色の館内を楽しんでくださいね。

対象施設:SHIBUYA109渋谷店、MAGNET by SHIBUYA109

放送期間:7月1日(月)〜7月15日(月・祝)

PROFILE

ZEROBASEONE

グローバルボーイズグループデビュープロジェクト『BOYS PLANET』から誕生した第5世代K-POPボーイズグループ。

SUNG HAN BIN 、 KIM JI WOONG 、 ZHANG HAO 、 SEOKMATTHEW、KIM TAE RAE、RICKY、KIM GYU VIN、PARK GUN WOOK、HAN YU JINのグローバルな9名で構成されており、グループ名はゼロ(0)から始まりワン(1)で誕生する9人のメンバーの「輝かしい始まり」という意味を持つ。

昨年7月に韓国でリリースしたデビューアルバム「ZEROBASEONE The 1stMini Album『YOUTH IN THE SHADE』」が200万枚以上を売り上げ、ダブルミリオンセラー達成という鮮烈デビューを果たすと、続く11月にリリースした「ZEROBASEONE The 2nd Mini Album 『MELTING POINT』」は初

週売上だけで213万枚を突破。デビューから2作連続ダブルミリオンセラーというK-POPアーティスト史上初の快挙を達成し、韓国のあらゆる授賞式で新人賞を総なめに。

2024年3月20日にJapan 1st Single『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューを果たすと、海外アーティストの歴代デビューシングル最高売上枚数の記録を更新し、空前の大ヒットとなっている。

5月13日には韓国3rd Mini Album「You had me at HELLO」が発売となり、リード曲「Feel the POP (Japanese ver.)」も配信中!

また、今秋からは日本を含む自身初の海外ツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR」もスタートする!

ZEROBASEONE JAPAN OFFICIAL SITE

ZEROBASEONE JAPAN 公式X

ZEROBASEONE Instagram