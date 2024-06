TOMORROW X TOGETHERからTWSまで！韓国から4組が「めざましライブ」に出演決定

フジテレビの大型イベント「お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜」にて、今年も「めざましライブ」が開催される。本日(19日)発表されたラインナップ第1弾によると、韓国からはxikers(7月31日)、TWS(8月8日)、TOMORROW X TOGETHER(8月12日)、BOYNEXTDOOR(8月20日)の出演が決定。他にも、JO1やDISH//、Little Glee Monsterなど、計17組の豪華アーティストが名を連ねた。

xikersは8月7日に1stシングル「Tsuki(Lunatic)」で日本デビューすることが決定しており、日本初のファンミーティング「xikers 1st FANMEETING : roadymap IN JAPAN」も開催する。今年1月に“SEVENTEENの弟分”としてデビューしたTWSは、今月24日に韓国でカムバックを控えている。また、8月に埼玉・ベルーナドームで開催の「DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024」にも出演する。TOMORROW X TOGETHERは7月3日発売の日本4thシングル「誓い(CHIKAI)」を起点に、ショーケースや日本4大ドームツアーなど、活発な活動を繰り広げる予定だ。7月10日に待望の日本デビューを果たすBOYNEXTDOORは、既に「SUMMER SONIC」「BEAT AX」「The MusiQuest」「J-WAVE presents INSPIRE TOKYO 2024 -Best Music & Market-」など、様々な日本フェスへの出演が決定し、注目を集めている。