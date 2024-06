横浜赤レンガ倉庫に、良質なUSプライムビーフと旬の地元素材を味わえるステーキ&シーフードレストラン「Re:Wharf(リワーフ)」がオープン!

「横浜」を五感で楽しむ食事時間を みなとみらいの眺望や地元食材、JAZZの生演奏と共に体感できるレストランです。

横浜赤レンガ倉庫 ステーキ&シーフードレストラン「Re:Wharf(リワーフ)」

オープン日:2024年7月1日(月) ※予約受付中

住所:神奈川県横浜市中区新港1丁目1-2 横浜赤レンガ倉庫2号館3F

営業時間:11:00〜23:00(L.O. 22:00)

座席数:約150席

面積:663平方メートル

TEL:050-1720-0222

歴史を重ね横浜のシンボルとして親しまれる横浜赤レンガ倉庫に、新たなレストラン「Re:Wharf(リワーフ)」が誕生。

「Re:Wharf」では、横浜を象徴するみなとみらいの景色と、地元横浜の食材を取り入れた料理、横浜にゆかりのあるミュージシャンが奏でる週末・祝日限定のJAZZ生演奏など、大切な方と「横浜」を五感で感じることのできる、上質な食事の時間を過ごせるレストランです。

また、ランチタイムにはディナータイムとは異なる特別メニューとして、こだわりの食材を使ったプレミアムバーガーもラインナップ。

家族や友人と横浜の海辺で爽やかなひとときを楽しむことができます。

料理/ドリンク

料理は分厚いUSビーフを熱々のままいただくNYスタイルのステーキと、鮮度抜群のシーフードがメイン。

加えて、地物を取り入れた旬の野菜を使った料理が脇を固めます。

メイン料理となるステーキに使用されるのは、USビーフのなかでも全体からごく僅かしかとれない希少性と、その味わいの良さから、格付けでは最高ランクに位置するUS プライムビーフ。

肉汁が滴るジューシーさ、柔らかな食感が特徴のUS プライムビーフを熟成させることでさらに旨みを凝縮させています。

特注オーブンで焼きあげたステーキだからこそ味わえる熟成による芳醇な肉の香り、噛むほどに溢れる旨みが堪能できます。

また、野菜は山の幸に恵まれる地元・横浜の食材を取り入れ、旨みを湛えた旬のものを味わえます。

ドリンクは値頃感のあるものから、特別な日に空けたい1本まで世界中から取り寄せた豊富なラインナップのワインが中心。

いずれも料理との相性の良さでセレクトしたこだわりのワインが取り揃えられており、自分好みの至極のペアリング体験が楽しめます。

地元の醸造メーカー・横浜ベイブルーイングのクラフトジンなど、横浜に縁のあるドリンクも提供されます。

“横浜”を感じる店舗の魅力1)横浜を象徴する景色と空間

先進的な建物と海の景色が融合した“みなとみらい”に位置し、横浜のシンボルでもある横浜赤レンガ倉庫にて、昼と夜異なる“横浜らしい”環境で食事を提供。

店内は約150席で、横浜赤レンガ倉庫のレンガを活かしたカジュアルクラシックな雰囲気のメインフロアのほか、

横浜の夜景を堪能できるバルコニー席、大切なシーンを密やかに楽しみたい方向けの個室で構成されています。

“横浜”を感じる店舗の魅力2)地元・横浜のこだわり食材を取り入れたメニュー

ほうれんそうのソテーなどメインの脇を固めるサイドメニューや、ステーキの付け合わせには、横浜市内産の旬の野菜を取り入れるほか、地元の醸造メーカー・横浜ベイブルーイングのクラフトジンをチョイス。

食材やドリンクでも、横浜の味覚が楽しめます。

“横浜”を感じる店舗の魅力3)横浜に所縁のあるアーティストによるJAZZの生演奏

開催日:週末(金、土、日)と祝日

日本のジャズ発祥の地のひとつに数えられる横浜にちなみ、週末(金、土、日)と祝日には、グランドピアノによるJAZZの生演奏を開催予定。

演奏は横浜を地元とするプロ、アマのミュージシャンを招き、こだわりの音響設備で生演奏をより贅沢に引き立てます。

※一部時間帯のみの演奏となります

至極の料理と横浜のランドマークを望む絶景、シーンを盛り上げるBGM、心地よいおもてなしで、ゲストにとって再訪が楽しみになる空間を演出してくれるレストラン。

横浜赤レンガ倉庫に2024年7月1日オープンする、ステーキ&シーフードレストラン「Re:Wharf(リワーフ)」の紹介でした☆

