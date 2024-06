︎すべての要素にこだわり、世界最高レベルの臨場感を追求したのがIMAX

視界いっぱいの巨大なスクリーン

IMAXシアターに入ったら、まずはスクリーンの大きさに注目。床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンはIMAXの特徴のひとつ。視野全体で映画を感じることができる。スクリーンと客席の距離が近く、表面も若干湾曲していることから、観客を映像が包み込み、まるで“映画の世界に入り込んだ”かのような臨場感を味わえる。

圧倒的な明るさ

特許を持つ独自の映像処理技術「デジタル・メディア・リマスタリング技術(DMR)」により、映画製作者の眼に映った映像を最大限のクオリティで表現が可能。上映に際しては最新鋭のプロジェクターを採用。それによって鮮明さと暖かみのバランスがとれ、細部までくっきりと映し出される明るくクリアな映像は、これまでにない圧倒的なリアリティをもたらす。その美しさに、きっとあなたも息をのむはず。

カラダの芯まで揺さぶる高精度なサウンド

お腹の底まで響く大音響から肩ごしに聞こえるささやき、さらに人の耳では捉えきれない音域までカバーすることで、微妙なニュアンスも忠実に再現。聴くというより、“全身で感じるようなサウンド”を実現している。カスタムな配置と完璧なチューニングで、実際に“その場にいる”かのような臨場感を生み出し、シアター内の“どこに座っていても”理想的なリスニング環境になるよう設計されているから驚きだ。



︎ カーアクション&銃撃戦に加え、シリーズ初のド派手なスカイアクションも登場『バッドボーイズ RIDE OR DIE』をIMAXで体感せよ!6月21日 (金) 公開

ウィル・スミスとマーティン・ローレンスが主演し、全世界でシリーズ累計8億ドルを突破した大ヒットバディ・アクションシリーズ『バッドボーイズ』。その最新作『バッドボーイズ RIDE OR DIE』が、6月21日(金)よりIMAXほかにて全国公開される。

前作『バッドボーイズ フォー・ライフ』から4年。ウィル・スミスの待望のスクリーン復帰作となった本作では、急降下するヘリコプターの中での銃撃戦や、火だるまになった車からの間一髪の脱出など、シリーズ最大級の危機がマイアミ市警の“バッドボーイズ”こと、マイク&マーカスに押し寄せる。これまで以上にスケールアップしたアクションと、「RIDE OR DIE=一蓮托生、死ぬまで共に――」と誓う二人の固い絆を描いた本作を、没入感を促す視界いっぱいに広がるスクリーンと高精度な音響設備が整うIMAXで鑑賞すれば、シリーズ誕生から30年にわたりバッドボーイズが世界中で愛され続ける理由が実感できるはずだ。

1995年、製作ジェリー・ブラッカイマー&監督マイケル・ベイのハリウッド映画史上最高のヒットメーカー・チームが放った衝撃作『バッドボーイズ』。マイアミを舞台に、ウィル・スミス&マーティン・ローレンスという2人が挑んだ作品は、映画のオープニング直後からクライマックスに至るまで、カーアクションと銃撃戦をたっぷりと盛り込み、身体をフルに使った体当たりの映像で、バディ・アクション映画の真髄を世界中の観客たちに知らしめ、当時27歳だったウィル・スミスを一躍ハリウッドのスターダムに押し上げた。

さらに、2003年公開の『バッドボーイズ 2バッド』で、再びブラッカイマーとベイの製作チームにより、マイク&マーカスの黄金コンビが復活。そして、2020年に公開された第3弾の『バッドボーイズ フォー・ライフ』では、アディル・エル・アルビ、ビラル・ファラーという若手監督コンビにバトンが渡され、それまでのシリーズ累計4億ドルの記録を1作品でたたき出す屈指の大ヒット作となった。そんな大人気シリーズの第4弾となる本作では、アディル&ビラル監督のメガホンのもとバッドボーイズがなんと“容疑者”に!?

マイアミ市警の敏腕ベテラン刑事コンビ、バッドボーイズこと、マイク(ウィル・スミス)とマーカス(マーティン・ローレンス)。亡き上司のハワード警部に麻薬カルテルと関係があったという汚職疑惑がかけられる。無実の罪を着せられた上司のために独自捜査を始めた2人は、≪容疑者≫として、警察からも敵組織からも追われる身となってしまう。ハワード警部が遺した最後のメッセージ「内部に黒幕がいる。誰も信じるな!」という言葉を胸に、上司の汚名を晴らすため、マイアミを離れ、命がけの戦いが始まる――。

高級車をハイスピードで飛ばすマイクの横で、マーカスが毒づくという、お馴染みの場面から幕を開ける本作。プレイボーイとして知られ、長年独身生活を謳歌してきたあのマイクがついに結婚。だが、披露宴の最中にマーカスが突然倒れて生死の境を彷徨ったかと思えば、マイクが過去のトラウマからパニック発作にたびたび見舞われ、さらにはそれぞれの家族までもが銃撃戦に巻き込まれ……と、過去最大級の波乱万丈な事件が待ち受ける。

ド派手なカーアクションや銃撃戦もさることながら、本作にはシリーズ初となる怒涛のスカイアクションも登場。操縦士が殺されたために完全にコントロールを失い、ハッチが開いた状態で回転しながら落下する大型の輸送用ヘリコプターの中で、激しい銃撃戦が展開される。マイク&マーカスがスクリーンのなかで前後左右に揺さぶられ、天地逆さになるたび、観ているこちらまで身体ごと吹き飛ばされそうになるほど。さらには、炎上しながら走る車の中からの脱出や、巨大ワニとの水中バトルなど手に汗を握る場面が目白押し!

また「観客がリアルに体感できるアクション」を追求するべく、バッドボーイズのボディにスノーリーカム(SnorriCam)と呼ばれる大型の装具を取り付けて撮影する、「スノーリーカムショット」と呼ばれる撮影方法が新たに導入されているのも本作の特徴のひとつ。臨場感をもたらすシアター設計のIMAXで鑑賞すれば、まるで自分が操作するアクションゲームの視点に切り替わったかのような奇妙な感覚に襲われ、度肝を抜かれること請け合いだ。

これまでもピンチが訪れた時に何度もマイクとマーカスが唱えた合言葉、「ともに生き、ともに死ぬ。一生悪友<バッドボーイズ>」(We ride together. We die together. Bad Boys for life.)がサブタイトルに刻まれ、年季が入り、ますます円熟味を増す二人の抱腹絶倒な掛け合いと、文字通り、“生きるか死ぬか”の決死のアクションの中で、シリーズ史上、最も強い彼らの“絆”が描かれる『バッドボーイズ RIDE OR DIE』を、IMAXで体感せよ!

(文・渡邊玲子)

IMAX上映スケジュールはこちら



