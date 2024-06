【アーケードアーカイブス ラスタンサーガII】6月20日 配信予定価格: PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数:1~2人

ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用「アーケードアーカイブス ラスタンサーガII」を6月20日より配信する。価格はPS4版が837円、Switch版は838円。

「ラスタンサーガII」は1988年にタイトーから発売されたアクションゲーム。前作「ラスタンサーガ」の前日譚となり、神聖な地ラスタニアを救った主人公がラスタンと呼ばれるようになるまでの物語が楽しめる。プレーヤーは様々な武器や魔法のアイテムを手に入れて邪悪な族と戦い、神殿スカイスクレイパーを守る。

公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの公式生番組「アーケードアーカイバー」がYouTubeにて配信される。6月20日は「ラスタンサーガII特集」が実施され、タイトーの外山氏、お林氏、石川氏と、元ZUNTATAで「ラスタンサーガII」コンポーザーの小倉久佳音画製作所氏が出演する。

