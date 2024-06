サンエックスの人気キャラクター「コリラックマ」が2024年に20周年を迎えたことを記念したイベントを実施。

「コリラックマ」と旅するツアーイベント「コリラックマのわくわくトリップ」が東京・北海道・静岡・大阪・福岡にて開催されます☆

サンエックス「コリラックマのわくわくトリップ」

スケジュール:

東京会場:会期:2024年6月27日(木)〜7月9日(火)会場:大丸東京店 11階催事場住所:〒100-6701 東京都千代田区丸の内1丁目9−1北海道会場:会期:2024年7月31日(水)〜8月12日(月)会場:大丸 札幌店 7階 催事場住所:〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西4丁目7静岡会場:会期:2024年8月28日(水)〜9月15日(日)会場:松坂屋 静岡店 本館8階 大催事場住所:〒420-8560 静岡県静岡市葵区御幸町10-2大阪会場:会期:2024年11月1日(金)〜11月19日(火)会場:大丸 梅田店 15階 催事場住所:〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1福岡会場:会期:2024年11月27日(水)〜12月9日(月)会場:大丸 福岡天神店 本館8階 催事場住所:〒810-8717 福岡県福岡市中央区天神1丁目4-1

入場:無料

2003年に「リラックマ」が初めて登場した翌年の2004年に初登場した、白いクマの子「コリラックマ」

各会場では、「コリラックマ」の歴代テーマを振り返ったり、「コリラックマ」の旅の様子がのぞけるコリップ日記が読めるコーナーも設置。

さらに「コリラックマ」と一緒に落書きができるコーナーやぬいどりスポットなど、「コリラックマ」のかわいさがいっぱいに溢れた展示が用意されます☆

会場で販売されるグッズを紹介

発売日:2024年6月27日(木)より順次

※コリラックマのわくわくトリップ北海道、静岡、大阪、福岡会場での発売日は、各会期初日の発売となります

販売店舗:

・コリラックマのわくわくトリップ東京会場

・嵐山りらっくま茶房

・宮島りらっくま茶房

・おみやげどころ 道後りらっくまの湯

・おみやげどころ 草津りらっくまの湯

・おみやげどころ 黒川りらっくまの湯

・りらっくま茶房・湯 オンラインストア

「コリラックマのわくわくトリップ」会場では、様々なグッズを販売。

「コリラックマのわくわくトリップ」のキービジュアルや、「コリラックマ」のいたずら姿、「コリラックマ」初登場から今までにわたる「コリラックマ」メインの歴代テーマなど、様々な「コリラックマ」のデザインになっています。

※販売状況によって欠品している場合があります

※販売個数に制限がある場合があります

アクリルキーホルダー/マスキングテープ

グッズ名・価格:上から)

アクリルキーホルダー(全2種)各660円(税込)

マスキングテープ(全2種)各550円(税込)

着物姿の「コリラックマ」や20周年アートを使用したアクリルキーホルダーとマスキングテープ。

マスキングテープには和服を着た「コリラックマ」も登場します。

コリラックマのいたずらタペストリー/コリラックマのいたずら選べるタオルコースター

グッズ名・価格:上から)

・コリラックマのいたずらタペストリー(全6種)各1,100円(税込)

・コリラックマのいたずら選べるタオルコースター(全5種)各660円(税込)

「コリラックマ」や「キイロイトリ」が「リラックマ」にいたずらする姿を描いたタペストリーとコースター。

お昼寝中の「リラックマ」に落書きする姿やちょこんと乗るアートが使用されています。

ステッカーコレクション/アクリルスタンドコレクション

グッズ名・価格:上から)

・ステッカーコレクション(全10種)330円(税込)

・アクリルスタンドコレクション(全6種)880円(税込)

どれが入っているかは開封するまでお楽しみのステッカーコレクションとアクリルスタンドコレクション。

「コリラックマ」の歴代テーマや歴代ぬいぐるみのデザインが使用されています。

Wスタイルバッグ

価格:各2,750円(税込)

種類:全3種

サイズ:W430×H350×D100mm

手持ちとショルダーの2Wayで使用できるWスタイルバッグ。

きもの、20周年、いたずらの3デザインで展開されます。

ノベルティ情報

注意事項:

・各会場、なくなり次第終了となります。

・レシートの合算不可となります。

・当日のレシートのみ対象となります。

・ノベルティのデザインは変更になる場合があります。

会場にて、グッズの購入でもらえるノベルティは2種類。

「コリラックマ」といっしょによりコリップを楽しめる「コリラックマのボタン布缶バッチ」や「コリップ絵葉書セット(2枚入り)」がプレゼントされます。

第1弾「コリラックマのボタン布缶バッチ」

対象者:会場にて税込み5,000円以上購入された方

配布数:1人につき1回限り

「コリラックマ」の”だいじ”なチャームポイントのボタンをデザインした布缶バッジ。

カラフルなボタンや、「コリラックマ」歴代シリーズデザインのボタンが15種類展開されます。

カバンにつけたり、お気に入りのぬいぐるみに飾ることもできます。

※各配布場所デザイン2種のうちから1個がプレゼントされます。デザインは選べません

第2弾「コリップ絵葉書セット(2枚入り)」

配布開始日:

・東京会場:2024年7月3日(水)〜

・北海道会場:2024年8月6日(火)〜

・静岡会場:2024年9月5日(木) 〜

・大阪会場:2024年11月11日(月)〜

・福岡会場:2024年12月3日(火)〜

対象者:会場にて税込み3,000円以上購入された方

配布数:1人につき1回限り

会場限定配布のオリジナルデザインの絵葉書セット。

会場ごとに異なるデザインが使用されています。

大切な方へのメッセージカードとしても使えるノベルティです。

全国5都市にて開催される「コリラックマ」の20周年を記念した、特別な旅。

2024年6月27日からの東京会場を皮切りに順次開催される「コリラックマのわくわくトリップ」の紹介でした☆

