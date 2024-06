今年春、米CBSネットワークから、ビリー・ジョエルのマディソン・スクエア・ガーデンでの公演をおさめた特別番組『Billy Joel: The 100th - Live at Madison Square Garden』が放送されたが、ジョエルは、自身はテレビ向きのアーティストではないと考えているそうだ。ミュージック・ビデオを作るのでさえ好きではないという彼は、『Variety』のインタビューで、こう話している。「テレビに出ることにはあまり関心がない。自分はテレビ映りがいいとも思わないしね。僕は、(音楽が)聴かれるべきで、(姿を)見られる必要はないアーティストの1人だと思ってる」

Billy Joel calls writing "a form of torture":



"There’s this big black beast with 88 teeth that wants to bite my fingers off while I’m writing. I drive myself nuts. It’s just not as good as I want it to be." https://t.co/XRcinWfO1S