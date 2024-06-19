Çß±«Á°ÀþËÌ¾å¡¡ËÜ½£¤âº£½µËö¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡¡Çß±«Æþ¤êÁá¡¹Âç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤â
º£½µËö¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¶¯¤Þ¤ê¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬ËÜ½£ÉÕ¶á¤Þ¤ÇËÌ¾å¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£23Æü(Æü)º¢¤Ë¤«¤±¤ÆÇß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Çß±«Æþ¤êÁá¡¹¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çß±«Æþ¤êÁ°¤Ë¤ÎÂç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ½£¤âº£½µËö¤Ë¤ÏÇß±«Æþ¤ê¤Ø¡¡µÏ¿Åª¤ËÃÙ¤¤Çß±«Æþ¤ê
º£Æü19Æü(¿å)¤ÏÇß±«Á°Àþ¤¬²ÆìËÜÅçÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¡¢²ÆìËÜÅçÃÏÊý¤Ë¤Ï³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çß±«Ëö´ü¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌÀ¸åÆü21Æü(¶â)¤âÇß±«Á°Àþ¤Ï¶å½£ÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÀªÎÏ¤¬°ìµ¤¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£22Æü(ÅÚ)¤ÏÆüËÜ³¤¤Þ¤Ç¤µ¤é¤ËËÌ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜ½£¤Ç¤ÏÂ³¡¹¤ÈÇß±«Æþ¤ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¹Ã¿®¤Ç¤Ï6·î22Æü¤ËÇß±«Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¤È(Ê¿Ç¯¤Ï6·î7Æü¤´¤í)¡¢1951Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤µÏ¿¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
23Æü(Æü)º¢¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¼¡¡¹¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢Çß±«Æþ¤êÁá¡¹¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂç±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Î³èÆ°¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÆüËÜ¤Ç¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¥¶¥Ã¤È±«¤¬¶¯¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ÏÁá¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Çß±«¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÂç±«¤ÎÈ÷¤¨¤ò
ËÜ³ÊÅª¤Ê±«¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ç¤¹¡£Çß±«Æþ¤êÁá¡¹¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤¶Âç±«¤Ë¤è¤ëºÒ³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÈòÆñ·ÐÏ©¤¬ÄÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àî¤ä¼ÐÌÌ¤Î¶á¤¯¤ÏÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿»¿å¤äÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±À¤¬¹â¤¤¾ì½ê¤òÈòÆñ·ÐÏ©¤ËÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÎÇ§¤·¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤äÈòÆñ·ÐÏ©¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢Èó¾ïÍÑÉÊ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½àÈ÷¤·¤Æ¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢º£°ìÅÙ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èó¾ïÍÑ¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÉÊ¤Ï¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÎ¾¼ê¤¬»È¤¨¤ë¤â¤Î¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤ë½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈòÆñ»þ¤ËÍú¤¯·¤¤Ï¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ê¤ÉÄì¤¬¸ü¤¯¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤·¤¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿åÆ»¤äÅÅµ¤¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢¿å¤ä¿©ÎÁ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£Â¦¹Â¤Ê¤É¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢¿å¤Ï¤±¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£º½Íø¤äÍî¤ÁÍÕ¡¢¥´¥ß¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¡¢ºÆÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£½µËö¡¢Çß±«Á°Àþ¤Î³èÈ¯¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¸åÆü21Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤ËÂç±«¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
7·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡Çß±«¶õÂ³¤¯¡¡µ¤²¹¤â¹â¤¯ÉÔ²÷¤Ê½ë¤µ
27Æü(ÌÚ)°Ê¹ß¤â¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ç¤ÏÇß±«¶õ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Çß±«Á°Àþ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ç¤âµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾ÅÙ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ²÷¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ä¿©ÉÊ¤Î´ÉÍý¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀöÂõÊª¤¬´¥¤¤Ë¤¯¤¤Æü¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ç¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Î½ü¼¾µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Íá¼¼´¥Áç¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤äÀðÉ÷µ¡¤ÇÉ÷¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Çß±«¤ËÆþ¤ë¤È¼¾ÅÙ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢´À¤¬¾øÈ¯¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Í½ËÉ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Æüº¢¤«¤éÂÎÄ´´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤Ê¤É»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¡¢ËèÆüÂÎ²¹¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¤Ç¤¤ë¤À¤±½ë¤µ¤òÈò¤±¤Æ¡¢¹¢¤¬³é¤¯Á°¤«¤é¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ÎÁ°¸å¤äµ¯¾²¸å¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£½ë¤µ¤ò²æËý¤»¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¼¼Æâ¤Î²¹ÅÙ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë²¼¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤Ë²¹ÅÙ·×¤òÃÖ¤¡¢¼¼²¹¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢´¹µ¤¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£