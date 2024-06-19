USJ×『チェンソーマン』の初コラボが決定！ 2024年秋から期間限定で
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年秋から、TVアニメ『チェンソーマン』と初となるコラボレーションを期間限定で開催することを発表した。
【動画】トロッコが空を飛ぶ!? 「ドンキーコング・カントリー」の映像
■超興奮体験をお届け
今回コラボレーションが決まった『チェンソーマン』は、原作コミックスの累計発行部数が2700万部を突破し、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作が発表されるなど、人気を博している作品。
本コラボレーションでは、過激で予測不能な『チェンソーマン』の世界へ没入できる超興奮体験が用意され、圧倒的なスケールとクオリティによって再現された作品の世界を、リアルに全身で体感できるという。
また、秋には他にも、『チェンソーマン』の追加情報を含め、超刺激的なプログラムが期間限定で登場予定。
ちなみに、2024年後半には、春にオープンの延期が発表された『ドンキーコング』をテーマにしたエリア「ドンキーコング・カントリー」の開業も控えている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提案する新たな体験は、さまざまな角度から注目を集めそうだ。
【「『チェンソーマン』コラボ」概要】
開催時期：2024年秋
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros． Entertainment Inc． Publishing Rights （C） J．K． Rowling．
Minions and all related elements and indicia TM ＆ （C） 2024 Universal Studios． All rights reserved．
Universal Studios Japan TM ＆ （C）Universal Studios． All rights reserved．
（C） Nintendo
TM ＆ （C） Universal Studios． All rights reserved．
（C）藤本タツキ／集英社・MAPPA
【動画】トロッコが空を飛ぶ!? 「ドンキーコング・カントリー」の映像
■超興奮体験をお届け
今回コラボレーションが決まった『チェンソーマン』は、原作コミックスの累計発行部数が2700万部を突破し、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作が発表されるなど、人気を博している作品。
また、秋には他にも、『チェンソーマン』の追加情報を含め、超刺激的なプログラムが期間限定で登場予定。
ちなみに、2024年後半には、春にオープンの延期が発表された『ドンキーコング』をテーマにしたエリア「ドンキーコング・カントリー」の開業も控えている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提案する新たな体験は、さまざまな角度から注目を集めそうだ。
【「『チェンソーマン』コラボ」概要】
開催時期：2024年秋
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） ＆ TM Warner Bros． Entertainment Inc． Publishing Rights （C） J．K． Rowling．
Minions and all related elements and indicia TM ＆ （C） 2024 Universal Studios． All rights reserved．
Universal Studios Japan TM ＆ （C）Universal Studios． All rights reserved．
（C） Nintendo
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（C）藤本タツキ／集英社・MAPPA