ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2024年秋から、TVアニメ『チェンソーマン』と初となるコラボレーションを期間限定で開催することを発表した。■超興奮体験をお届け今回コラボレーションが決まった『チェンソーマン』は、原作コミックスの累計発行部数が2700万部を突破し、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作が発表されるなど、人気を博している作品。

本コラボレーションでは、過激で予測不能な『チェンソーマン』の世界へ没入できる超興奮体験が用意され、圧倒的なスケールとクオリティによって再現された作品の世界を、リアルに全身で体感できるという。また、秋には他にも、『チェンソーマン』の追加情報を含め、超刺激的なプログラムが期間限定で登場予定。ちなみに、2024年後半には、春にオープンの延期が発表された『ドンキーコング』をテーマにしたエリア「ドンキーコング・カントリー」の開業も控えている。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが提案する新たな体験は、さまざまな角度から注目を集めそうだ。【「『チェンソーマン』コラボ」概要】開催時期:2024年秋HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.Minions and all related elements and indicia TM & (C) 2024 Universal Studios. All rights reserved.Universal Studios Japan TM & (C)Universal Studios. All rights reserved.(C) NintendoTM & (C) Universal Studios. All rights reserved.(C)藤本タツキ/集英社・MAPPA