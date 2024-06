【『伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-』POP UP STORE in 墓場の画廊】開催期間:7月13日~8月13日前期:7月13日~7月29日後期:7月30日~8月13日会場:墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE開催時間:12時~20時(土日祝11時~20時)

クレイジーバンプは、「『伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-』 in 墓場の画廊」を開催する。開催期間は7月13日から8月13日。

本イベントは、毎年夏に開催される「墓場の画廊」での夏恒例企画イベント。今年は、ホラーマンガ家の伊藤潤二氏の作品世界を再現した展示と、伊藤潤二氏の描くキャラクターたちをデザインしたアパレル商品や生活雑貨など、会場限定のオリジナルグッズが販売される。なお会期中は、7月13日から開催される「前期」と7月30日から開催される「後期」で展示内容の入れ替えが行なわれる。

また、POP UP STORE購入者での購入者特典として、ステッカーやサイン入りポストカードが配布されるほか、LINEお友だち限定特典として、メインビジュアルポストカードが配布される。さらに、7月13日から7月15日の間に5000円分以上の購入者を対象に、7月20日に行なわれる伊藤潤二氏によるサイン会の抽選チケットも配布される。

「『伊藤潤二 POP UP STORE-戦慄-』 in 墓場の画廊」開催概要

開催期間:7月13日~8月13日

前期:7月13日~7月29日

後期:7月30日~8月13日

会場:墓場の画廊(中野店)/墓場の画廊ONLINE STORE

(東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ3階)

開催時間:12時~20時(土日祝11時~20時)

入場料:無料

※詳細は「墓場の画廊(中野店)」ホームページにて公開されている。

「伊藤潤二サイン会」参加券概要

対象期間中に「墓場の画廊(中野店)」営業時間内に伊藤潤二関連グッズを5,000円以上の購入で抽選チケットを1枚配布。なお、「墓場の画廊 ONLINE SHOP」を利用の場合は、備考欄に「サイン会希望」の明記が必須となる。

応募期間:7月13日~7月15日

当選発表:7月18日

※詳細は「墓場の画廊(中野店)」ホームページにて公開されている。

(C)ジェイアイ/朝日新聞出版