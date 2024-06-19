　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43545.87　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41675.63　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40886.39　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66　　新値三本足陽転値
40138.21　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39805.40　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39544.18　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39390.03　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39273.76　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39003.34　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38983.22　　75日移動平均線
38910.41　　均衡表雲上限(日足)
38732.92　　25日移動平均線
38643.43　　均衡表転換線(日足)
38641.85　　13週移動平均線
38594.51　　6日移動平均線

38570.76　　★日経平均株価19日終値

38527.08　　均衡表基準線(日足)
38462.50　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38332.30　　均衡表雲下限(日足)
38244.90　　均衡表転換線(週足)
38192.08　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37935.16　　26週移動平均線
37921.66　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37893.67　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37145.48　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47　　均衡表基準線(週足)
36397.30　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36064.93　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35722.09　　200日移動平均線
34194.69　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32324.46　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22　　均衡表雲上限(週足)
29757.68　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　31.37(前日30.67)
ST.Slow(9日)　　30.56(前日36.96)

ST.Fast(13週)　 45.31(前日44.62)
ST.Slow(13週)　 44.21(前日43.98)

［2024年6月19日］

株探ニュース