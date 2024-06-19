【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43545.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41675.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40886.39 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40815.66 新値三本足陽転値
40138.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39805.40 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39544.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39390.03 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39273.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39003.34 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38983.22 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38732.92 25日移動平均線
38643.43 均衡表転換線(日足)
38641.85 13週移動平均線
38594.51 6日移動平均線
38570.76 ★日経平均株価19日終値
38527.08 均衡表基準線(日足)
38462.50 ボリンジャー:-1σ(25日)
38332.30 均衡表雲下限(日足)
38244.90 均衡表転換線(週足)
38192.08 ボリンジャー:-2σ(25日)
37935.16 26週移動平均線
37921.66 ボリンジャー:-3σ(25日)
37893.67 ボリンジャー:-1σ(13週)
37145.48 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36397.30 ボリンジャー:-3σ(13週)
36064.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
35722.09 200日移動平均線
34194.69 ボリンジャー:-2σ(26週)
32324.46 ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 31.37(前日30.67)
ST.Slow(9日) 30.56(前日36.96)
ST.Fast(13週) 45.31(前日44.62)
ST.Slow(13週) 44.21(前日43.98)
［2024年6月19日］
株探ニュース