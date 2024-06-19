

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43545.87 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41675.63 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40886.39 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40815.66 新値三本足陽転値

40138.21 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39805.40 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39544.18 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39390.03 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39273.76 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39003.34 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38983.22 75日移動平均線

38910.41 均衡表雲上限(日足)

38732.92 25日移動平均線

38643.43 均衡表転換線(日足)

38641.85 13週移動平均線

38594.51 6日移動平均線



38570.76 ★日経平均株価19日終値



38527.08 均衡表基準線(日足)

38462.50 ボリンジャー:-1σ(25日)

38332.30 均衡表雲下限(日足)

38244.90 均衡表転換線(週足)

38192.08 ボリンジャー:-2σ(25日)

37935.16 26週移動平均線

37921.66 ボリンジャー:-3σ(25日)

37893.67 ボリンジャー:-1σ(13週)

37145.48 ボリンジャー:-2σ(13週)

36890.47 均衡表基準線(週足)

36397.30 ボリンジャー:-3σ(13週)

36064.93 ボリンジャー:-1σ(26週)

35722.09 200日移動平均線

34194.69 ボリンジャー:-2σ(26週)

32324.46 ボリンジャー:-3σ(26週)

32183.22 均衡表雲上限(週足)

29757.68 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 31.37(前日30.67)

ST.Slow(9日) 30.56(前日36.96)



ST.Fast(13週) 45.31(前日44.62)

ST.Slow(13週) 44.21(前日43.98)



［2024年6月19日］



株探ニュース

