【PHOTO】“ボイプラ”出演から1年！ TIOTが正式デビューに感慨「もっと素敵なグループになった」
Mnetのサバイバルオーディション番組「BOYS PLANET」に出演したメンバーで構成され、今年4月22日に新メンバーを加えて正式デビューしたTIOTがKstyleのインタビューに初登場。デビューアルバム「Kick-START」で本格的な活動を知らせ、5月には「KCON JAPAN」でステージを披露した彼らの魅力に迫った。
【インタビュー】
Vol.1 ― “ボイプラ出身”TIOT、来日インタビュー！新メンバー加入後の変化や「KCON JAPAN」の感想も
Vol․2 ― TIOT、日本ファンの熱い反応に驚き「本当にノリが良くてテンションが上がりました」
【プレゼント】TIOT直筆サイン入りチェキを2名様に！応募はフォロー＆リポスト
（撮影：朝岡英輔）
■公演情報【開催日時】
2024年7月6日（土）
＜1部＞開場：12時00分 ／ 開演：13時00分
＜2部＞開場：17時00分 ／ 開演：18時00分
【会場】
Zepp Haneda（TOKYO）
【チケット】
前売り：1階指定 11,800円（税込）/ 2階指定 11,800円（税込）
当日券：1階指定 12,800円（税込）/ 2階指定 12,800円（税込）
※ドリンク代として別途600円必要
チケット購入はこちら
■リリース情報
TIOT デビューアルバム「Kick-START」
好評リリース中
【収録曲】
1. Goosebumps
2. ROCK THANG
3. Moonrise
4. Paradise
5. Baby Shark
■関連サイト
・TIOT日本公式サイト
・TIOT日本公式X
【インタビュー】
Vol.1 ― “ボイプラ出身”TIOT、来日インタビュー！新メンバー加入後の変化や「KCON JAPAN」の感想も
Vol․2 ― TIOT、日本ファンの熱い反応に驚き「本当にノリが良くてテンションが上がりました」
【プレゼント】TIOT直筆サイン入りチェキを2名様に！応募はフォロー＆リポスト
（撮影：朝岡英輔）
■公演情報
「TIOT Debut Concert Kick-START」
2024年7月6日（土）
＜1部＞開場：12時00分 ／ 開演：13時00分
＜2部＞開場：17時00分 ／ 開演：18時00分
【会場】
Zepp Haneda（TOKYO）
【チケット】
前売り：1階指定 11,800円（税込）/ 2階指定 11,800円（税込）
当日券：1階指定 12,800円（税込）/ 2階指定 12,800円（税込）
※ドリンク代として別途600円必要
チケット購入はこちら
■リリース情報
TIOT デビューアルバム「Kick-START」
好評リリース中
【収録曲】
1. Goosebumps
2. ROCK THANG
3. Moonrise
4. Paradise
5. Baby Shark
■関連サイト
・TIOT日本公式サイト
・TIOT日本公式X