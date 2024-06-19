JRAは19日、ダミアン・レーン騎手に対して、短期騎手免許を交付することを発表した。

期間は6月22日(土)から28日(金)まで。同騎手は昨年の日本ダービーをタスティエーラで制すなど、JRAでGI・5勝を挙げている。今回の身元引受人は美浦・堀宣行調教師。契約馬主は吉田勝己氏。詳細は以下の通り。

■D.レーン騎手

【プロフィール】

94年2月6日 オーストラリア生まれ

身長168cm 体重54kg

09年 オーストラリア騎手免許取得

【近年の成績】

21/22年シーズン成績

354戦46勝(オーストラリアVIC地区4位)

22/23年シーズン成績

195戦32勝(オーストラリアVIC地区8位)

23/24年シーズン成績

433戦77勝(オーストラリアVIC地区1位)

【主なG1勝鞍(22年以降)】

22年 ATCオーストラリアンオークス、ゴールデンローズステークス(以上、オーストラリア)、マイルチャンピオンシップ(日本)、香港ヴァーズ(香港)

23年 C.F.オーアステークス、ATCオーストラリアンオークス(以上、オーストラリア)、日本ダービー(日本)

2024年 ジョージライダーステークス、TJスミスステークス(以上、オーストラリア)

(JRAのホームページより)