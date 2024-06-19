ヤクルト・村上宗隆［撮影＝萩原孝弘］

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◆ ファン投票は6月23日まで！

　日本野球機構（NPB）は19日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。

　5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ パ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

568,206票　山粼福也（日本ハム）

271,703票　佐々木朗希（ロッテ）

217,674票　宮城大弥（オリックス）

＜中継ぎ投手＞

613,540票　河野竜生（日本ハム）

258,729票　松本裕樹（ソフトバン）

248,851票　Ａ.マチャド（オリックス）

＜抑え投手＞

801,427票　田中正義（日本ハム）

341,804票　則本昂大（楽天）

246,350票　R.オスナ（ソフトバンク）

＜捕手＞

841,883票　田宮裕涼（日本ハム）

344,964票　森友哉（オリックス）

292,042票　甲斐拓也（ソフトバンク）

＜一塁手＞

758,348票　A.マルティネス（日本ハム）

359,156票　山川穂高（ソフトバンク）

311,539票　N.ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

525,610票　上川畑大悟（日本ハム）

381,389票　外崎修汰（西武）

289,146票　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

797,626票　郡司裕也（日本ハム）

366,668票　宗佑磨（オリックス）

307,903票　栗原陵矢（ソフトバンク）

＜遊撃手＞

522,592票　水野達稀（日本ハム）

434,102票　紅林弘太郎（オリックス）

426,517票　源田壮亮（西武）

＜外野手＞

1,035,771票　万波中正（日本ハム）

688,590票　近藤健介（ソフトバンク）

642,764票　柳田悠岐（ソフトバンク）

604,808票　松本剛（日本ハム）

430,835票　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

489,160票　中村剛也（西武）

313,791票　G.ポランコ（ロッテ）

282,487票　Ｆ.レイエス（日本ハム）

◆ セ・リーグの中間結果

＜先発投手＞

351,320票　才木浩人（阪神）

169,365票　東克樹（DeNA）

142,346票　戸郷翔征（巨人）

＜中継ぎ投手＞

404,647票　岩崎優（阪神）

279,163票　西舘勇陽（巨人）

195,129票　森原康平（DeNA）

＜抑え投手＞

686,725票　Ｒ.マルティネス（中日）

272,838票　栗林良吏（広島）

211,616票　Ｊ.ゲラ（阪神）

＜捕手＞

440,644票　山本祐大（DeNA）

329,697票　中村悠平（ヤクルト）

244,747票　坂本誠志郎（阪神）

＜一塁手＞

643,477票　岡本和真（巨人）

344,329票　中田翔（中日）

286,515票　Ｊ.オスナ（ヤクルト）

＜二塁手＞

466,296票　牧秀悟（DeNA）

414,230票　中野拓夢（阪神）

301,078票　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

759,846票　村上宗隆（ヤクルト）

292,373票　坂本勇人（巨人）

241,749票　宮粼敏郎（DeNA）

＜遊撃手＞

448,424票　長岡秀樹（ヤクルト）

407,197票　村松開人（中日）

324,922票　小園海斗（広島）

＜外野手＞

734,225票　近本光司（阪神）

674,017票　細川成也（中日）

509,909票　筒香嘉智（DeNA）

461,011票　Ｄ.サンタナ（ヤクルト）

402,213票　森下翔太（阪神）