【2024球宴ファン投票】6月19日の中間発表 村上宗隆が75万票超えでセ・得票数トップ
◆ ファン投票は6月23日まで！
日本野球機構（NPB）は19日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ パ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
568,206票 山粼福也（日本ハム）
271,703票 佐々木朗希（ロッテ）
217,674票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
613,540票 河野竜生（日本ハム）
258,729票 松本裕樹（ソフトバン）
248,851票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
801,427票 田中正義（日本ハム）
341,804票 則本昂大（楽天）
246,350票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
841,883票 田宮裕涼（日本ハム）
344,964票 森友哉（オリックス）
292,042票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
758,348票 A.マルティネス（日本ハム）
359,156票 山川穂高（ソフトバンク）
311,539票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
525,610票 上川畑大悟（日本ハム）
381,389票 外崎修汰（西武）
289,146票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
797,626票 郡司裕也（日本ハム）
366,668票 宗佑磨（オリックス）
307,903票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
522,592票 水野達稀（日本ハム）
434,102票 紅林弘太郎（オリックス）
426,517票 源田壮亮（西武）
＜外野手＞
1,035,771票 万波中正（日本ハム）
688,590票 近藤健介（ソフトバンク）
642,764票 柳田悠岐（ソフトバンク）
604,808票 松本剛（日本ハム）
430,835票 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
489,160票 中村剛也（西武）
313,791票 G.ポランコ（ロッテ）
282,487票 Ｆ.レイエス（日本ハム）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
351,320票 才木浩人（阪神）
169,365票 東克樹（DeNA）
142,346票 戸郷翔征（巨人）
＜中継ぎ投手＞
404,647票 岩崎優（阪神）
279,163票 西舘勇陽（巨人）
195,129票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
686,725票 Ｒ.マルティネス（中日）
272,838票 栗林良吏（広島）
211,616票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
440,644票 山本祐大（DeNA）
329,697票 中村悠平（ヤクルト）
244,747票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
643,477票 岡本和真（巨人）
344,329票 中田翔（中日）
286,515票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
466,296票 牧秀悟（DeNA）
414,230票 中野拓夢（阪神）
301,078票 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
759,846票 村上宗隆（ヤクルト）
292,373票 坂本勇人（巨人）
241,749票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
448,424票 長岡秀樹（ヤクルト）
407,197票 村松開人（中日）
324,922票 小園海斗（広島）
＜外野手＞
734,225票 近本光司（阪神）
674,017票 細川成也（中日）
509,909票 筒香嘉智（DeNA）
461,011票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
402,213票 森下翔太（阪神）
日本野球機構（NPB）は19日、『マイナビオールスターゲーム2024』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
『マイナビオールスターゲーム2024』と題して開催される今年の球宴は、7月23日にエスコンフィールド、翌24日に神宮で第2戦が開催予定。
5月18日（土）から始まったNPB公式サイト、SmartNewsアプリでのWeb投票、公式戦開催球場、有名書店、郵便はがきによる投票は6月23日（日）まで。7月2日16時に最終結果が発表され、7月8日16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
＜先発投手＞
568,206票 山粼福也（日本ハム）
271,703票 佐々木朗希（ロッテ）
217,674票 宮城大弥（オリックス）
＜中継ぎ投手＞
613,540票 河野竜生（日本ハム）
258,729票 松本裕樹（ソフトバン）
248,851票 Ａ.マチャド（オリックス）
＜抑え投手＞
801,427票 田中正義（日本ハム）
341,804票 則本昂大（楽天）
246,350票 R.オスナ（ソフトバンク）
＜捕手＞
841,883票 田宮裕涼（日本ハム）
344,964票 森友哉（オリックス）
292,042票 甲斐拓也（ソフトバンク）
＜一塁手＞
758,348票 A.マルティネス（日本ハム）
359,156票 山川穂高（ソフトバンク）
311,539票 N.ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
525,610票 上川畑大悟（日本ハム）
381,389票 外崎修汰（西武）
289,146票 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
797,626票 郡司裕也（日本ハム）
366,668票 宗佑磨（オリックス）
307,903票 栗原陵矢（ソフトバンク）
＜遊撃手＞
522,592票 水野達稀（日本ハム）
434,102票 紅林弘太郎（オリックス）
426,517票 源田壮亮（西武）
＜外野手＞
1,035,771票 万波中正（日本ハム）
688,590票 近藤健介（ソフトバンク）
642,764票 柳田悠岐（ソフトバンク）
604,808票 松本剛（日本ハム）
430,835票 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
489,160票 中村剛也（西武）
313,791票 G.ポランコ（ロッテ）
282,487票 Ｆ.レイエス（日本ハム）
◆ セ・リーグの中間結果
＜先発投手＞
351,320票 才木浩人（阪神）
169,365票 東克樹（DeNA）
142,346票 戸郷翔征（巨人）
＜中継ぎ投手＞
404,647票 岩崎優（阪神）
279,163票 西舘勇陽（巨人）
195,129票 森原康平（DeNA）
＜抑え投手＞
686,725票 Ｒ.マルティネス（中日）
272,838票 栗林良吏（広島）
211,616票 Ｊ.ゲラ（阪神）
＜捕手＞
440,644票 山本祐大（DeNA）
329,697票 中村悠平（ヤクルト）
244,747票 坂本誠志郎（阪神）
＜一塁手＞
643,477票 岡本和真（巨人）
344,329票 中田翔（中日）
286,515票 Ｊ.オスナ（ヤクルト）
＜二塁手＞
466,296票 牧秀悟（DeNA）
414,230票 中野拓夢（阪神）
301,078票 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
759,846票 村上宗隆（ヤクルト）
292,373票 坂本勇人（巨人）
241,749票 宮粼敏郎（DeNA）
＜遊撃手＞
448,424票 長岡秀樹（ヤクルト）
407,197票 村松開人（中日）
324,922票 小園海斗（広島）
＜外野手＞
734,225票 近本光司（阪神）
674,017票 細川成也（中日）
509,909票 筒香嘉智（DeNA）
461,011票 Ｄ.サンタナ（ヤクルト）
402,213票 森下翔太（阪神）