明日の主なマーケットイベント

写真拡大

○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０　日・５年物国債の入札
１５：００　独・生産者物価指数
２０：００　英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０　米・四半期経常収支
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２３：００　ユーロ・消費者信頼感（速報値）
※日・東京都知事選告示

○決算発表・新規上場など

決算発表：サツドラＨＤ<3544>
※東証スタンダード上場：タウンズ<197A>
※東証グロース上場：ＷＯＬＶＥＳ　ＨＡＮＤ<194A>，ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>

出所：MINKABU PRESS