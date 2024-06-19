明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・四半期経常収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
※日・東京都知事選告示
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>
※東証スタンダード上場：タウンズ<197A>
※東証グロース上場：ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>，ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 日・５年物国債の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・四半期経常収支
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
※日・東京都知事選告示
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>
※東証スタンダード上場：タウンズ<197A>
※東証グロース上場：ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>，ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>
出所：MINKABU PRESS