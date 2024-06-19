¹À¥¹áÈþ¤¬¡È¿·»þÂå¤Î²ÎÉ±¡É¤òÈ¯·¡¡Ø²ÎÉ±¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö!!¡Ù Âè40²óATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ
¡ÈÅß¤Î½÷²¦¡É¹À¥¹áÈþ¡ß¡Ø¡ï¥Þ¥Í¡¼¤Î¸×¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦·ª¸¶¿Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢ËÜµ¤¡ßËÜµ¤¤Î¿·¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø²ÎÉ±¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö!!¡Ù¡ÊHulu¤ÇÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ë¤¬¡¢Âè40²óATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç¤Ç¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
Hulu¡Ø²ÎÉ±¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö!!¡Ù»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.hulu.jp/singer-fight-club
¡ÖATP¾Þ¥Æ¥ì¥Ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈÀ½ºî¼ÒÏ¢ÌÁ¡ÊÎ¬¾ÎATP¡Ë¤¬¡ÖÀ½ºî²ñ¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªµ¡Ç½¤ò¹â¤á¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾ðÇ®¤äµ¤³µ¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Í¥¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ò¸²¾´¤¹¤ë¾Þ¡£¥É¥é¥ÞÉôÌç¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÉôÌç¡¢¾ðÊó¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÉôÌç¤Î3¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇºîÉÊ¤òÊç½¸¤·¡¢ËèÇ¯200ËÜ¶á¤¤±þÊçºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¡£¡Ö¾©Îå¾Þ¡×¤È¤Ï´ë²èÎÏ¡¢±é½Ð¼êË¡¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¡¢¸ÄÀÅª¤ÊºîÉ÷Åù¡¹¡¢¤¢¤ë»ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¡£
¢£ºÇ½ª¿³ºº¤Ï¡Ä¹À¥¹áÈþ¤Î¡È¼ÂºÝ¤Î¥é¥¤¥Ö¡É¤Ç²Î¾§ ¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î¡ÈSING¡É¤Ë´ÑµÒ¤Îº²¤â¿Ì¤¨¤¿¡ª
¿ô¡¹¤Î»Â¿·¤Ê¿³ººÊýË¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø²ÎÉ±¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö!!¡Ù¡£1,457¿Í¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿²ÎÉ±¸õÊä¤¬¿Ê½Ð¤·¤¿¡ÔFINAL¥¹¥Æ¡¼¥¸¡áºÇ½ª¿³ºº¡Õ¤Ç¤Ï¡¢¡Ú¹À¥¹áÈþ¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ØReach for the stars¡Ù¤ò¡¢ËÜ¿Í¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡Û¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¿³ºº¡£ÂçÀª¤Î¹À¥¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¡È¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿·¶Ê¡É¤òÈäÏª¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºÇ½ª¿³ºº¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡ª¿³ººÄ¾¸å¤Ë¡Ö»ä¤òÄ¶¤¨¤ë²ÎÉ±¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿È¯¸À¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÅß¤Î½÷²¦¡É¹À¥¹áÈþ¤¬¡¢ËÜµ¤¤Ç¡Ú¿·»þÂå¤Î²ÎÉ±¡Û¤òÈ¯·¡¡ª
¡Ø²ÎÉ±¥Õ¥¡¥¤¥È¥¯¥é¥Ö!!¡Ù¤Ï¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ÀÍÍ¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏTikTok¤Ê¤É¤ÎSNS¤òÃæ¿´¤ËZÀ¤Âå¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¡ÈÅß¤Î½÷²¦¡É¹À¥¹áÈþ¤¬¡¢2001¡Á04Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¡ï¥Þ¥Í¡¼¤Î¸×¡Ù¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¦·ª¸¶¿Ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ú¿·»þÂå¤Î²ÎÉ±¡Û¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£
¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹À¥¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¡õ¥Ü¥¤¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Þ¤ÇÁ´ÌÌÅª¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌóÂ«¡£Æ°²è¿³ºº¤Ø¤Î±þÊçÁí¿ô¤Ï¼Â¤Ë1,457¿Í¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÇÁü¤ò¹À¥¼«¿È¤¬³ÎÇ§¤·¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÁª¹Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤ó¤À42¿Í¤Î²ÎÉ±¸õÊä¤Ï¡¢ÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿Íµ¤¶Ê6¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¼«¿È¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¶Ê¤òÁª¤Ó¡¢¹À¥¤Î´é¤ò·¿¼è¤Ã¤¿¡È¹áÈþ¥Þ¥¹¥¯¡É¤òÃåÍÑ¤·¤Æ²Î¾§¤ËÄ©¤ó¤À¡£2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¾¤¦¤µ¤ó¡×¡Ö¤É¤ó¤°¤ê¤³¤í¤³¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÚÆ¸ÍØ¡Û¤Ç¡Ö´îÅÜ°¥³Ú¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ú¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û¤Ç¡¢²ÎÉ±¸õÊä¤¿¤Á¤Î¡ÈÂ¨¶½ÎÏ¡É¤ò¸«¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3rd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹À¥¤¬²ÎÉ±¤Ë°ìÈÖÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ú¿´µ»ÂÎ¡Û¤Î¡Ú¿´¡Û¤ÎÉôÊ¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ú¸Ä¿ÍÌÌÀÜ¡Û¤È¡Ú²ÈÂ²ÌÌÃÌ¡Û¤ò¼Â»Ü¡£¹À¥¤«¤é¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«È´¤¯¤è¤¦¤Ê¿ô¡¹¤Î±Ô¤¤¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë5Ì¾¤Î²ÎÉ±¸õÊä¤¬ºÇ½ª¿³ºº¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤·¤«¤·ºÇ½ªÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡ª
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÃµ¤·µá¤á¤¿²ÎÉ±¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¡ÚËÜÊª¤Î²ÎÀ¼¡Û¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼/ºî»ì²È/ºî¶Ê²È/ÊÔ¶Ê²È/¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¹À¥¤¬¡¢YouTube¤äSNS¾å¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê°ìÌÌ¤ò°ìÀÚÉõ°õ¡£²ÎÉ±¸õÊä¤¿¤Á¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥ê¥¢¥ë¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡£ÆÃ¤Ë¹À¥¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Î²ô¡×¤Î¤¿¤á¡¢¡Ú¥Ð¥¤¥Ö¥ëÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÆÈÆÃ¤Î¶ÛÄ¥´¶¡É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¡ï¥Þ¥Í¡¼¤Î¸×¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£Íè½µ6·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿²ÎÉ±¤¬¡¢¹À¥¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡ÖKohmi EXPO 2024¡×¤Ç1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇ®¾§¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£³µÍ×
Hulu¤ÇÁ´ÏÃÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ ¡ãÁ´10ÏÃ¡ä
Âè1ÏÃ¡Ö42¿Í¤Î¹À¥¹áÈþ¡×
Âè1.5ÏÃ¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É0¡×
Âè2ÏÃ¡Ö»ä¤Ï¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬·ù¤¤¡ª¡×
Âè3ÏÃ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¼°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó!!¡×
Âè4ÏÃ¡ÖËÜµ¤¤Ç²Î¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢Íî¤Á¤Á¤ã¤¦¤è¡ª¡×
Âè5ÏÃ¡Ö¿Æ»ÒÌÌÃÌ¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡ª¡×
Âè6ÏÃ¡Ö²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Âè7ÏÃ¡Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
Âè7.5ÏÃ¡Ö¹À¥¹áÈþ¤òÄ¶¤¨¤ë²ÎÉ±¡×
Âè8ÏÃ¡Ö±¿Ì¿¤Î·ë²ÌÈ¯É½¡ª¡×
½Ð±é¡§¹À¥¹áÈþ¡¡¤Û¤«
´ë²è¡¦±é½Ð¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§·ª¸¶¿Ó¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
Hulu¡§¹â¶¶¹À»Ë¡¢¹Ó°æÃÒÈþ
À©ºî¶¨ÎÏ¡§ÂÀÍÛ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó