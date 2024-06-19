ダークでカオスな作品の世界を圧倒的臨場感で完全再現！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TVアニメ『チェンソーマン』コラボ
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンが、2024年秋、他の作品にはない斬新な展開で話題となっているTVアニメ『チェンソーマン』と“初”となるコラボレーションを期間限定で開催。
過激で予想不能な展開が待つ、ダークでカオスなTVアニメ『チェンソーマン』の世界が圧倒的臨場感で完全再現されます！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TVアニメ『チェンソーマン』コラボレーション
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
開催時期：2024年秋
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとTVアニメ『チェンソーマン』と“初”のコラボレーションを、2024年秋に開催することが決定！
過激で予想不能な展開が待つ、ダークでカオスなTVアニメ『チェンソーマン』の世界が圧倒的臨場感で完全再現されます。
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
原作コミックスの累計発行部数が2,700万部を突破、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』制作が発表されるなど、絶大な人気を博している話題作である、TVアニメ『チェンソーマン』、
今回実施される初のコラボレーションでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの圧倒的なスケールとクオリティによって再現された作品の世界を、リアルに全身で体感できます。
過激で予測不能なTVアニメ『チェンソーマン』の世界へ没入できる超興奮体験が楽しめる企画です。
2024年秋は他にも、TVアニメ『チェンソーマン』の追加情報を含め、超刺激的なプログラムを期間限定で実施。
これまで多くの「NO LIMIT!」なエンターテイメントを提供しているユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新たな体験に期待が高まります！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて204年秋に実施される、TVアニメ『チェンソーマン』コラボレーションの紹介でした。
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