ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、2024年秋、他の作品にはない斬新な展開で話題となっているTVアニメ『チェンソーマン』と“初”となるコラボレーションを期間限定で開催。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TVアニメ『チェンソーマン』コラボレーション

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催時期:2024年秋

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとTVアニメ『チェンソーマン』と“初”のコラボレーションを、2024年秋に開催することが決定!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

原作コミックスの累計発行部数が2,700万部を突破、2023年12月には劇場版『チェンソーマン レゼ篇』制作が発表されるなど、絶大な人気を博している話題作である、TVアニメ『チェンソーマン』、

今回実施される初のコラボレーションでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの圧倒的なスケールとクオリティによって再現された作品の世界を、リアルに全身で体感できます。

過激で予測不能なTVアニメ『チェンソーマン』の世界へ没入できる超興奮体験が楽しめる企画です。

2024年秋は他にも、TVアニメ『チェンソーマン』の追加情報を含め、超刺激的なプログラムを期間限定で実施。

これまで多くの「NO LIMIT!」なエンターテイメントを提供しているユニバーサル・スタジオ・ジャパンの新たな体験に期待が高まります!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて204年秋に実施される、TVアニメ『チェンソーマン』コラボレーションの紹介でした。

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.

Minions and all related elements and indicia TM & © 2024 Universal Studios. All rights reserved.

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

©藤本タツキ/集英社・MAPPA

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

