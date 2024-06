回転寿司チェーン「スシロー」にて、おすしからサイドメニューまで北海道や東北の食材が大集合する「大大大大感謝の北海道×東北うまいもん祭」を開催。

「北海道産炙りいわし」と「とろかつお」が税込み100円で提供されるほか、5日間限定で「大切り厳選めばち鮪」も税込み100円で登場します!

スシロー「大大大大感謝の北海道×東北うまいもん祭」

開催期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

2024年6月に創業40周年を迎える「スシロー」にて、おすしからサイドメニューまで北海道や東北のうまいもんを集めた「大大大大感謝の北海道×東北うまいもん祭」を期間限定で開催。

目玉となるのは、提供直前に炙ることで皮目の脂が溶け出す「北海道産炙りいわし」と、三陸沖で獲れた「とろかつお」です。

どちらの商品も価格帯が異なる都市型店舗・準都市型店舗・郊外型店舗など全店税込み100円で提供されます!

その他にも、北海道の商品からは、シマゾイ、むらさきいか、炙りたらこを盛り合わせた「北海道3貫盛り」や、北海道のブランド牛“宗谷岬和牛”のおすしなどをラインナップ。

さらに北海道産の素材を使ったミルクとベリーのパフェなどのスイーツも楽しめます。

東北からは、歯ごたえの良い南三陸・志津川のたこ、岩手県産のサクラマス、宮城県産のさんまを盛り合わせた「三陸3貫盛り」や、「三陸産真鱈の天ぷらにぎり」などが登場☆

※1日の販売数に限りがあります

北海道産炙りいわし

価格:100円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:198万食 ※完売次第終了

税込み100円の特別価格で提供される「北海道産炙りいわし」

提供直前に炙ることで皮目の脂が溶け出し、より旨みを感じることができるおすしです。

とろかつお

価格:100円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月25日(火)

販売予定総数:195万食、※完売次第終了

持ち帰り:不可

三陸沖で獲れた「とろかつお」が、期間限定の特別価格で登場。

口の中に上質な脂がふわっと広がるとろかつおが使用されています。

北海道3貫盛り

価格:260円(税込)〜290円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:30万食 ※完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

盛り合わせ内容:天然シマゾイ・むらさきいか・炙りたらこ

北海道ならではのネタをのせた「北海道3貫盛り」

上品な味わいのシマゾイ、甘みがありねっとりとした食感が楽しめるむらさきいか、炙りたらこが盛り合わせてあります。

宗谷岬和牛にぎり

価格:360円(税込)

※一部店舗では、370円(税込)、390円(税込)での提供になります

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:27万食 ※完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

日本最北端となる稚内の宗谷岬牧場で育てられている、黒毛和牛のブランド牛“宗谷岬和牛”。

脂が甘く味わい深いことで評価されている宗谷岬和牛がおすしとして提供されます。

北海道産数の子

価格:180円(税込)〜210円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:29万食 ※完売次第終了

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

プチプチとした歯ごたえが小気味良い、北海道産数の子を使用したおすし。

数の子にのせた削り節がアクセントになっています。

三陸3貫盛り

価格:260円(税込)〜290円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:42万食 ※完売次第終了

盛り合わせ内容:たこ・サクラマス・炙りさんま

南三陸、岩手、宮城産のネタを使用した「三陸3貫盛り」

歯ごたえの良い南三陸・志津川のたこ、ほどよい脂のりの岩手県産のサクラマス、軽く炙ることで香ばしく溶けた脂と旨みを堪能できる宮城県産のさんまが盛り合わせてあります。

三陸産真鱈の天ぷらにぎり

価格:120円(税込)〜150円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:85万食 ※完売次第終了

店内で揚げた真鱈をのせた「三陸産真鱈の天ぷらにぎり」

外はサクサク、中はしっとりした食感が楽しめます。

天然ぶり炭焼きたたき

価格:180円(税込)〜210円(税込)

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:36万食 ※完売次第終了

天然のぶりを炭火でさっと焼いた「天然ぶり炭焼きたたき」

トッピングされた大根おろしやネギ、ジュレと共に味わう一品です。

北海道ミルクとベリーのパフェ

価格:330円(税込)

※一部店舗では、340円(税込)、360円(税込)での提供となります

販売期間:2024年6月19日(水)〜7月21日(日)

持ち帰り:不可

北海道産の素材を使ったミルクとベリーのパフェ。

鮮やかなベリーの色味が引き立つ、フォトジェニックなグラスデザートです。

白いベイクドチーズケーキの北海道メルバ

価格:350円(税込)

※一部店舗では、360円(税込)、380円(税込)での提供となります

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月30日(日)

販売予定総数:22万食 ※完売次第終了

持ち帰り:不可

雪国北海道を連想させる「白いベイクドチーズケーキの北海道メルバ」

チーズケーキにのせたベリーソースがアクセントになっています。

5日間限定販売「大切り厳選めばち鮪」

価格:100円(税込)

※税込100円での提供は店内飲食のみとなります

販売期間:2024年6月19日(水)〜6月23日(日)

販売予定総数:250万食 ※完売次第終了

5日間限定で、人気の「厳選めばち鮪」を大切りにして、スシロー全店にて税込み100円で提供!

赤身の味が濃厚でうまいと言われるめばち鮪を大切りにすることで、まぐろの旨みを口一杯に思う存分楽しむことができます。

おすしからサイドメニューまで、北海道や東北の美味しい食材が大集合。

スシローにて2024年6月19日より開催される「大大大大感謝の北海道×東北うまいもん祭」の紹介でした☆

※持帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では販売されません

※持帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品の持帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※仕入状況により、販売を中断・中止、または販売数が前後する場合があります

※写真はイメージです

