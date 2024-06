【ライブレポート】Da-iCE花村想太がボーカルを務めるNatural Lag、東阪Zepp Tourを完走

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「ボクたちは武道館に立ちたいと思っている」(Natural Lag花村想太)

Da-iCE花村想太がボーカルを務めるバンド・Natural Lagが、6月18日に東京・Zepp Shinjukuにて『Natural Lag Zepp Tour 2024-4 leaves-』東京公演を開催。その熱いパフォーマンスで、チケットソールドアウトとなった満員の会場の熱気を終始絶やすことなく同ツアーを無事完走した。

開演時間である19時になると、薄いスクリーンが張られたステージ上に映像が投影される形で始まった今回の公演は、シリアスなロックナンバー「Rock You」で幕をあけ、「Determination」「リモコンファイター」と連続して披露されるアップテンポナンバーで冒頭からバンドメンバーもオーディエンスも最高潮のボルテージでスタート。

最新リリースとなるミニアルバム『4 leaves』収録楽曲となる「四葉のクローバー」や「虹色」の他、デビュー曲「蜃気楼」などバンドのレパートリーを余すところなく演奏し、アンコール3曲を含む全21曲約2時間にわたる公演は、大盛況のなかフィナーレを迎えた。

自身最大規模となる会場でのライブということで、公演中にはボーカルの花村想太がMCで「ボクたちは武道館に立ちたいと思っている」とバンドのこれからの意気込みを語った他、公演終了後には8月~9月にかけ各地を回るインストアライブの情報も発表され、今後のバンドの活動展開にもさらなる期待がかかるツアーとなったと言えるのではないだろうか。

なお、Natural Lagは6月19日に3枚目となるミニアルバム『4 leaves』をリリースし、発売当日22時には同作品のリード楽曲となる「四葉のクローバー」のMVをYouTubeにてプレミア公開予定となっている。

<セットリスト>

M1. Rock You

M2. Determination

M3. リモコンファイター

M4. 水色曜日

M5. ファイティング・ソング

M6. What Time

M7. 不機嫌な信号

M8. 恋人以上彼女未満

M9. 鬱ぐ

M10. そよかぜ

M11. カタツムリ

M12. 愛と恋

M13. ため息

M14. 四葉のクローバー

M15. エキスパート

M16. We Can

M17. 蜃気楼

M18. 虹色

En1. Trust ME

En2. とめどない愛

En3. Again

リリース情報

2024.06.19 ON SALE

MINI ALBUM『4 leaves』

Natural Lag OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/Natural_Lag