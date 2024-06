GitHubはこのほど、「Top 12 Git commands every developer must know - The GitHub Blog」において、GitHubビギナー向けにGitを使いこなすために必要なコマンドを紹介した。日常的に使用する上位12のGitコマンドが解説されている。Top 12 Git commands every developer must know - The GitHub Blog

○GitHubが教える知っておくべきGitコマンド解説されているGitコマンドは次のとおり。git config - Gitをインストールした後に設定を行うためのコマンド。ユーザー名やメールアドレスなどを設定するgit init - 新しいGitリポジトリを初期化するコマンド。実行することで対象のフォルダーがGitリポジトリとして認識され、変更を追跡できるようになるgit status - リポジトリの現在の状態を確認するコマンド。このコマンドで追加、削除、または変更されたファイルを確認できるgit add - ファイルをステージング領域に追加するにはgit addを使う。全ファイルを追加するには引数に"."を、特定のファイルを追加するにはファイル名を指定して実行するgit commit - git commitを実行することでステージング領域の変更を保存できるgit clone - リモートリポジトリをローカルにコピーするにはgit cloneを使用する。このコマンドの引数にリモートリポジトリのURLを指定する。これでリモートリポジトリの内容がローカルに複製されるgit checkout - 複製したリポジトリに新しいブランチを作成するには、git checkoutを使用する。引数に"-b ブランチ名"とつけると、新たなブランチが作成されるgit branch - git branchで現在のブランチ一覧を表示することができるgit switch - 別のブランチに切り替えるにはgit switchを使用するgit push - ローカルの変更をリモートリポジトリに反映するためのコマンド。実行するとローカルリポジトリで行われたコミットでリモートリポジトリが更新されるgit pull - リモートリポジトリの最新の変更をローカルに取り込むにはgit pullを使用する。リモートとローカルの内容が同期されるgit show - コミットの詳細を確認するコマンド。コミットIDやコミットメッセージおよび作成者、時間、日付などが確認できるGitHubは、これらのコマンドを使いこなすことで効率的なGitの操作が可能になると説明している。GitHubフローを理解し、実際のプロジェクトで練習を重ねることでGitスキルをさらに磨くことが推奨されており、開発者としての生産性を大幅に向上させることが期待されている。