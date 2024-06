東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」の2階ロビーに店舗を構えるカフェ「トスティーナ」

カフェ「トスティーナ」にて、常夏気分を味わう「サマー スイーツ&ベーカリー」フェアが2ヶ月に渡って開催されます。

7月からの第1弾にて提供される、爽やかなレモンやオレンジ、桃などのジューシーなフルーツをふんだんに使用したスイーツや、夏野菜がたっぷりのベーカリーを紹介していきます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」サマー スイーツ&ベーカリー 第1弾

開催期間:2024年7月1日(月)〜7月31日(水)

開催店舗:ホテル2F カフェ「トスティーナ」

営業時間:10:00〜23:00

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」期間にて、期間限定の「サマー スイーツ&ベーカリー」を開催。

7月と8月で異なるスイーツとベーカリーが登場し、2ヶ月に渡って夏にぴったりのオリジナルコレクションを楽しむことができます。

7月の第1弾では、爽やかなレモンやオレンジ、桃などのジューシーなフルーツをふんだんに使用したスイーツや、夏野菜がたっぷりのベーカリーが登場。

8月開催の第2弾でも、趣向を凝らした南国感溢れる作品が提供される予定です。

レモンとチーズのタルト

価格:950円(税込)

チーズが詰まったタルト生地にすっきりとした味わいのレモンクリームをのせ、メレンゲで覆った、レモンとチーズの相性がぴったりのタルト。

仕上げに炙った表面の美しい焼き目で、香ばしい香りが広がります。

桃のヴェリーヌ

価格:950円(税込)

赤桃や白桃などを、ソース、ゼリー、ムースといった様々な層で楽しめる、旬の桃づくしのグラスデザート。

甘くてみずみずしい桃の果肉も贅沢に使うことで、最後の一口まで楽しめる一品に仕上げられています。

オランジュ

価格:950円(税込)

まるで本物の果実のような、目でも味でも楽しめるオレンジのムースケーキ。

くちどけの良いムースの中にしのばせた、濃厚で上品な香りの紅茶のブリュレと、アーモンドのサクサク食感が楽しめます。

夏野菜のブールキッシュ/キャラメルパインデニッシュ

メニュー名・価格:左から)

・夏野菜のブールキッシュ 550円(税込)

・キャラメルパインデニッシュ 600円(税込)

マンスリーベーカリーとして「夏野菜のブールキッシュ」と「キャラメルパインデニッシュ」がラインナップ。

夏野菜が盛りだくさんの総菜パン「夏野菜のブールキッシュ」は、フランスパン生地にオクラやヤングコーン、パプリカ、ズッキーニ、カボチャといった、色とりどりの野菜を贅沢に乗せて焼き上げた一品です。

デニッシュ生地に濃厚な甘みのキャラメルクリームと、キャラメリゼしたパイナップルを乗せて焼き上げた「キャラメルパインデニッシュ」は、ジューシーなパインとサクサク生地の食感が口の中で広がります。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

引き取り時間:12:00〜21:00

ラインナップ:

・レモンとチーズのタルト

・桃のヴェリーヌ

・オランジュ

・桃のショートケーキ

・ホワイトチョコレートと紅茶のムース

・フランボワーズのシュークリーム

・マカロン2種

販売店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

8種類のミニスイーツが一堂に会する「#シェラトンスイーツボックス」

ボックスを開けると広がる、涼しげな色とりどりのラインナップを楽しむことができます。

フライデースイーツブッフェ

開催期間:2024年7月5日(金)〜7月26日(金)の毎週金曜日

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

夏ならではのラインナップで展開される、毎週金曜日限定の「フライデースイーツブッフェ」

スイーツのみならず、ベーカリーや軽食も楽しめる大満足のブッフェで、家族や友人と至福のひとときが過ごせます。

※開催日当日は混雑が予想されますので、事前のご予約をお勧めします

夏のティータイムを華やかに彩る、ホテルメイドのスイーツとベーカリー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2024年7月1日より開催される「サマー スイーツ&ベーカリー」第1弾の紹介でした☆

