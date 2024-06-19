PlayStation Network障害が6月19日に発生。PS Storeなどのサービスが利用困難に
【PlayStation Network障害】
6月19日 発生
6月19日 発生
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインサービス「PlayStation Network」障害が発生したことを6月19日11時47分にアナウンスした。
6月19日13時現在ではPlayStation Store含むサービスが利用しずらい状況となっている。公式Xでは調査及び復旧作業を実施中とのアナウンスがされている。
【PlayStation™Network障害発生のご案内】- Ask PlayStation JP (@AskPS_JP) June 19, 2024
ただいま、PlayStation™Network（PlayStation®Store含む）をご利用いただけない場合がございます。
お客様にはご不便をおかけし大変申し訳ございません。
調査及び復旧作業を行っておりますので、いましばらくお待ちいただきますようお願い申し上げます。 pic.twitter.com/UaN22qfSyV
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