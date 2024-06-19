【PlayStation Network障害】
6月19日 発生

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインサービス「PlayStation Network」障害が発生したことを6月19日11時47分にアナウンスした。

　6月19日13時現在ではPlayStation Store含むサービスが利用しずらい状況となっている。公式Xでは調査及び復旧作業を実施中とのアナウンスがされている。

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