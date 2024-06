ゴディバに、2024年7月19日より公開される『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を記念したコラボメニューが登場!

ゴディバ カップアイス「チョコバナ〜ナ」と、チョコレートドリンク「ショコリキサー チョコバナ〜ナ!!」が発売されます☆

ゴディバ「ミニオン」コラボレーション「カップアイス『チョコバナ〜ナ』/ショコリキサー チョコバナ〜ナ!!」

発売日:2024年7月1日(月)より順次

ゴディバから、2024年夏公開の映画を記念した「ミニオン」限定アイテムとしてカップアイスとフローズンドリンクが登場。

全国のスーパーなどでも購入できる、ゴディバ カップアイス「チョコバナ〜ナ」は、カップアイスとミニオン保冷バッグのセットも数量限定で販売されます。

さらに、チョコレートドリンク「ショコリキサー チョコバナ〜ナ!!」も期間限定でラインナップ☆

ゴディバ カップアイス「チョコバナ〜ナ」

販売期間:2024年7月1日(月)〜 ※順次販売開始、数量限定。無くなり次第終了

商品名・価格:

・「チョコバナ〜ナ」/356円(税込)

・「チョコバナ〜ナ 90ml 3個+ ミニオン保冷バッグセット」1,512円(税込)

・「チョコバナ〜ナ 90ml 6個+ ミニオン保冷バッグセット」3,240円(税込)

種類および販売店舗:

・「チョコバナ〜ナ」全国のスーパーマーケット等(一部取扱いの無い店舗があります)

・「チョコバナ〜ナ 90ml 3個+ ミニオン保冷バッグセット」全国のゴディバショップ

・「チョコバナ〜ナ 90ml 6個+ ミニオン保冷バッグセット」ゴディバ オンラインショップ

人気キャラクター「ミニオン」とのスペシャルコラボレーションカップがかわいいカップアイス「チョコバナ〜ナ」が全国のスーパーマーケットなどに登場!

映画に登場する「ミニオン」たちが大好きな”バナナ”のフレーバーが厳選されています。

夏の季節にぴったりの、爽やかな甘さが特徴のバナナピューレ入りのアイスクリームに、濃厚なチョコレートソースを混ぜ込み、カール状のチョコレートチップをトッピングしたカップアイスです。

ゴディバ店舗とオンラインショップには、保冷バッグが一緒になった限定セット「チョコバナ〜ナ 90ml 3個+ ミニオン保冷バッグセット」と、「チョコバナ〜ナ 90ml 6個+ ミニオン保冷バッグセット」もラインナップ。

爽やかなカラーでまとめられたバッグに描かれた「ミニオン」たちの賑やかアートがポイントです。

ショコリキサー チョコバナ〜ナ!!

販売期間:2024年7月5日(金)〜8月29日(木)

価格:

・レギュラーサイズ 870円(税込)/210ml

・ラージサイズ 980円(税込)/350ml

販売店舗:全国のショコリキサー取扱店

​心躍る特別なひとときが堪能できる、期間限定ショコリキサー「ショコリキサー チョコバナ〜ナ!!」

「ミニオン」とコラボした、チョコレートとバナナが織りなす王道の味わいが楽しめる一杯です。

​口の中でパチパチ弾けるキャンディを加えることで、これまでにないポップで爽やかな味わいに仕上げられているのもポイント。

好きなところに貼って使用できる、「ミニオン」のオリジナルシールスリーブ付きです☆

映画『怪盗グルーのミニオン超変身』の公開を記念した「ミニオン」とコラボした限定カップアイスとショコリキサー。

2024年7月1日より順次販売が開始される、ゴディバ「ミニオン」コラボレーション「カップアイス『チョコバナ〜ナ』」と「ショコリキサー チョコバナ〜ナ!!」の紹介でした☆

