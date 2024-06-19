¡ÚÃí°Õ¡ÛºÇ¹â167ÅÙ¤Ë¾å¾º¡Ä½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤Ç¤ä¤±¤É¡©¤Ä¤±ÄÞÉÕ¤±¤Æ£±¥«·îÄÌ±¡¤Î¤ä¤±¤É¤Î»öÎã¤â¡¡¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤¬Ãí°Õ´µ¯
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï19Æü¡¢¤Ä¤±ÄÞÍÑÀÜÃåºÞ¤¬»Ø¤Ë¿â¤ì¤Æ¤ä¤±¤É¤òÉé¤¦¤Ê¤É¡¢½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤Ë¤è¤ë¤ä¤±¤É¤Î»öÎã¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È2023Ç¯11·î¤Ë¡¢10Âå¤Î½÷À¤¬¤Ä¤±ÄÞÍÑÀÜÃåºÞ¤¬¼ê»Ø¤Ë¿â¤ì¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ÅÙ¤Î¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¡¢1¥«·î°Ê¾å¤ÎÄÌ±¡¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¥·¥¢¥Î¥¢¥¯¥ê¥ì¡¼¥È·Ï¤ÎÊª¼Á¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¼Á¤¬¶õµ¤Ãæ¤äÀÜÃåÌÌ¤Î¿åÊ¬¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¹Å²½¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¿±þÇ®¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ä¤±¤É¤ò¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Ä¤±ÄÞÀÜÃåºÞ¤ò¥Ç¥Ë¥à¤Ë¤³¤Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Çò±ì¤¬½Ð¤Æ¥Ç¥Ë¥à¤¬ÍÏ¤±¤ÆÂÀ¤â¤â¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤¿¾å¡¢ÀÜÃåºÞ¤ò¤Õ¤¤È¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤«¤é¤âÇò±ì¤¬½Ð¤¿¡£ÀÜÃåºÞ¤ÎÉ½¼¨¤Ï±Ñ¸ì¤Ç»È¤¤Êý¤äÃí°Õ»ö¹à¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê2024Ç¯1·î10Âå½÷À¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ä¡¢¡Ö½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤¬¾¯¤·¼ê¤Ë¤³¤Ü¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤¿¤é²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¡¢»Ø¤¬¤¨¤°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ê2020Ç¯9·î¡¡60Âå½÷À¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯°Ê¹ß¡¢¤³¤¦¤·¤¿½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤Ë¤è¤ë¤ä¤±¤É¤Î¾ðÊó¤Ï7·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤É¤Ç12ÌÃÊÁ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ä¤±ÄÞÍÑ¤ÎÀÜÃåºÞ¤Ï167ÅÙ¤Þ¤Ç²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿½Ö´ÖÀÜÃåºÞ¤Ï¤¹¤°¤Ë¹Å¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢È¯Ç®»þ¤Ë¤ÏÀÜÃåÉôÊ¬¤ò´ÊÃ±¤ËÇí¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ä¤±ÄÞÍÑÀÜÃåºÞ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯Ç®¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÉ½¼¨¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜÀÜÃåºÞ¹©¶È²ñ¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢È¯Ç®¤ÎÃí°ÕÉ½¼¨¤ò¤¹¤ë¤è¤¦Í×Ë¾¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä°áÎà¤Ê¤ÉÀ÷¤ß¤³¤ß¤ä¤¹¤¤Á¡°Ý¼Á¤Î¤â¤Î¤ËÀ÷¤ß¤³¤à¤ÈÃ»»þ´Ö¤ÇÈ¯Ç®¤·¤Æ¤ä¤±¤É¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸í¤Ã¤Æ°áÉþ¤Ê¤É¤ËÉÕÃå¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤«¡¢»Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹²¤Æ¤Æ¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¿¡¤¼è¤é¤º¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤ÇÙæ¤à¤è¤¦¤ËÇí¤¬¤¹¤Ê¤É¡¢ÂÐ½èÊýË¡¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£